assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Une grande partie des droits de douane de Trump sont illégaux

President Donald Trump walks at the Trump National Golf Club in Sterling, Va., Saturday, Aug. 30, 2025. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Donald Trump
Les juges fédéraux fragilisent les droits de douane de Trump.Keystone

Une grande partie des droits de douane de Trump sont illégaux

Une cour d’appel fédérale a jugé illégales une partie des surtaxes imposées par Trump, suspendant leur exécution en attendant la décision de la Cour suprême.
02.09.2025, 09:1302.09.2025, 09:13
Plus de «International»

Une cour d'appel fédérale américaine a statué vendredi qu'une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux. Elle les a toutefois maintenus en place le temps que l'affaire soit tranchée par la Cour suprême.

Il s'agit d'un revers majeur pour un pilier de la politique de Donald Trump qui ébranle l'économie mondiale même si l'exécution du jugement ayant été suspendue jusqu'au 14 octobre, les droits de douane litigieux restent en place pour le moment

«TOUS LES DROITS DE DOUANE SONT ENCORE EN VIGUEUR!» a réagi rapidement le président américain dans un message sur son réseau Truth Social. Il a ajouté:

«Désormais, avec l'aide de la Cour suprême des Etats-Unis, nous les utiliserons au service de notre pays»

Donald Trump a ainsi fait savoir qu'il allait saisir la Cour, dont il a cimenté la majorité conservatrice, pour trancher le litige en dernière instance. Une volonté confirmée un peu plus tard par sa ministre de la Justice, Pam Bondi, sur X.

Le jugement de vendredi, pris à une majorité de sept juges contre quatre, fragilise l'offensive protectionniste du chef de l'Etat qui avait publiquement dit redouter cette éventualité au début du mois.

Pas le pouvoir de taxer

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux Etats-Unis. Celles-ci vont de 10 à 50% selon les situations et les pays. Les droits de douane imposés par Washington à la Suisse se montent, depuis leur entrée en vigueur le 7 août, à 39%.

Cette «islamophobe fière» conseille Trump et dégomme des stars MAGA

Ce sont ces droits de douane – différents de ceux frappant des secteurs en particulier (automobile, acier, aluminium, cuivre) – qui ont été contestés devant la justice.

Selon le texte de la décision, «la loi confère au président des pouvoirs importants pour prendre un certain nombre de mesures en réponse à une situation d'urgence nationale déclarée, mais aucune de ces mesures n'inclut explicitement le pouvoir d'imposer des droits de douane et autres taxes», prérogative du Congrès.

Comment Trump compte marquer la Maison-Blanche au fer rouge

Les juges estiment que le chef de l'Etat ne peut imposer des droits de douane indiscriminés, sans limite de temps ni de montant. Or, est-il écrit, ceux qui ont été mis en place «s'appliquent à presque tous les articles importés aux États-Unis», quasiment quelle que soit leur provenance et «sans limite dans le temps».

L'affaire avait d'abord été examinée par le tribunal de commerce international des Etats-Unis (ITC) qui avait estimé fin mai que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des surtaxes non ciblées.

«Embarrassante»

Dans son message sur Truth Social, le président américain dénonce une décision «hautement politisée». Selon lui, si les droits de douane devaient être retirés, «cela serait une catastrophe complète pour le pays», qui serait «détruit».

Début août, il avait dit craindre de devoir «rembourser (d')énormes montants», alors que l'exécutif américain se targue d'engranger des dizaines de milliards de dollars de recettes supplémentaires.

Analyse
Le Conseil fédéral ne comprend rien à Trump et Poutine

Le gouvernement craint aussi de perdre un levier majeur de pression sur ses partenaires commerciaux. La crainte de droits de douane exorbitants a poussé nombre d'entre eux à éviter de riposter et à ouvrir davantage leur marché aux produits américains.

Le ministre du Commerce Howard Lutnick, selon des documents transmis à la cour et consultés par l'AFP avait mis en garde:

«Une telle décision menacerait les intérêts stratégiques généraux des Etats-Unis tant au niveau national qu'international, et entraînerait probablement des représailles et l'annulation d'accords conclus avec des partenaires commerciaux étrangers.»

Son collègue aux Finances, Scott Bessent, avait estimé qu'une suspension des droits de douane placerait les Etats-Unis dans une «situation embarrassante et dangereuse sur le plan diplomatique».

Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom a ironisé après la décision vendredi, affirmant que «Trump était le plus grand loser des Etats-Unis». Il a regretté dans le même temps que les Américains «soient ceux qui subissent ses politiques économiques ratées». (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
2
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
5
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
Thèmes
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Ce modèle d'iPhone doit subir une mise à jour à cause de ses ondes
Suite à une décision de la Commission européenne, Apple est obligée de déployer dans toute l’Union européenne une mise à jour de l’iPhone 12 afin de réduire l’émission d’ondes radio jugée excessive par les autorités.
Apple va déployer dans l'Union européenne une mise à jour de l'iPhone 12 afin d'abaisser la puissance d'émission d'ondes radio, après une décision de la Commission européenne confirmant que l'appareil n'est pas conforme aux normes de l'UE. Cette mise à jour, «introduite en octobre 2023 pour les utilisateurs d'iPhone 12 en France», sera étendue aux autres pays et territoires de l'UE dans les «semaines à venir», a indiqué la marque à la pomme dans un communiqué.
L’article