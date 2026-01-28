La police fédérale américaine (FBI) a perquisitionné un centre électoral de Géorgie. Keystone

Le FBI perquisitionne un centre électoral en Géorgie

Plusieurs agents fédéraux sont intervenus dans un centre électoral du comté de Fulton, à Atlanta, et ont saisi des caisses contenant des bulletins de vote.

Plus de «International»

Le FBI, la police fédérale américaine, a effectué mercredi une perquisition dans un centre électoral de Géorgie, au coeur des accusations infondées de fraude lors de la présidentielle de 2020 lancées par Donald Trump, a-t-on appris de sources concordantes.

L'opération se déroule au bureau des élections du comté de Fulton, à Atlanta, capitale de l'Etat de Géorgie, rapportent plusieurs médias américains, dont Fox News, CNN et le quotidien Atlanta Journal-Constitution (AJC). «Le FBI effectue une action de police autorisée par la justice», s'est borné à confirmer à l'AFP un porte-parole de la police fédérale.

Un grand nombre d'agents fédéraux sont en train de récupérer des caisses de bulletins de vote de l'entrepôt où elles étaient stockées, a précisé une responsable administrative du comté de Fulton, jointe par l'AJC.

Keystone

Donald Trump a été inculpé en 2023 par la justice fédérale et celle de l'Etat de Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, pour tentatives illégales d'inverser les résultat de l'élection de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden. Ces poursuites ont été abandonnées à la suite de son élection en 2024 à un second mandat.

Vengeance

La semaine dernière, le président républicain a réitéré sa volonté de se venger des responsables des poursuites pénales à son encontre.

Il a menacé:

«L'élection de 2020 était une élection truquée, tout le monde le sait», a-t-il réaffirmé lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. «Des gens seront bientôt inculpés pour ce qu'ils ont fait.»

Il avait également commenté l'audition devant une commission parlementaire aux Etats-Unis du procureur fédéral Jack Smith, qui avait instruit des procédures fédérales contre lui, le traitant de «bête enragée qui ne devrait plus être autorisée à pratiquer le droit».

Donald Trump ajoutait:

«Espérons que la ministre de la Justice examine ce qu'il a fait»

La Géorgie et le comté de Fulton se sont retrouvés au centre des allégations non étayées de fraude électorale portées par les partisans de Donald Trump en 2020.

Son avocat personnel, Rudy Giuliani, avait notamment accusé, à partir d'une vidéo montrant deux agentes électorales du comté de Fulton se passant un objet – qui s'avérera être une pastille de menthe -de truquer les résultats.

Il avait affirmé que les deux femmes, Ruby Freeman et sa fille Wandrea «Shaye» Moss, échangeaient une clé USB «comme s'il s'agissait de doses d'héroïne ou de cocaïne», des accusations pour lesquelles il a été condamné en décembre 2023 à leur verser 148 millions de dollars pour diffamation.

A contrario, les poursuites contre Donald Trump pour ingérence électorale reposaient notamment sur un appel téléphonique en janvier 2021 – dont l'enregistrement a été rendu public – dans lequel le président sortant demandait à un haut responsable local de «trouver» les quelque 12'000 bulletins de vote qui lui manquaient pour remporter les 16 grands électeurs de Géorgie. (sda/ats/afp/svp)