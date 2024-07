Harris devance Trump dans un sondage

La démocrate semble bénéficier d'un enthousiasme suffisant pour contrarier la dynamique positive dont profitait Trump, après la tentative d'assassinat dont il a été victime et la convention républicaine où son parti s'est affiché plus uni que jamais derrière lui. (ats/svp)

Le RN et La France insoumise ont fini de jouer la comédie

La France insoumise dépose une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Le RN, son ennemi prétendument juré, est d'accord. Les électorats populaires des deux partis sont en réalité si proches. Comment les socialistes se positionneront-ils face à cette alliance qui ne dit pas son nom?

On ne peut même pas dire que les masques tombent. Il n’y en avait pas. Il fallait être hermétique au réel pour ne pas percevoir lors de la campagne des législatives tout ce qui unit les électorats Rassemblement national et France insoumise, extrême droite et gauche radicale. En gros, à part l’islam et l’immigration, ils sont d’accord sur tout ou presque.