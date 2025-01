Donald Trump a mis en cause jeudi ses prédécesseurs démocrates et les programmes faisant la promotion de la diversité dans la catastrophe de Washington. watson/getty/keystone

L'Amérique est en deuil et Donald Trump surfe sur la polémique

Alors que les opérations de récupération des corps des 67 victimes du crash à Washington DC se poursuivent dans les eaux glacées du fleuve Potomac et que l’enquête cherche à éclaircir les circonstances précises de la collision avec un hélicoptère militaire, Donald Trump fait enfler la polémique sur la gestion de la sécurité aérienne aux Etats-Unis.

L’accident a coûté la vie à 67 personnes, dont trois militaires à bord de l’hélicoptère et plusieurs membres de la communauté américaine de patinage artistique, ainsi que des ressortissants russes. «Malheureusement, il n’y a pas de survivant», a déclaré le président américain Donald Trump, après avoir observé une minute de silence pour les victimes.

Une vaste opération de secours a été déployée dans les eaux glacées et boueuses du Potomac, mobilisant des plongeurs, hélicoptères et forces de secours. Dans la nuit noire, les gyrophares ont illuminé les berges tandis que les sauveteurs tentaient de récupérer les corps et les débris des appareils.

«Nous en sommes maintenant au stade où nous passons d'une opération de sauvetage à une opération de récupération des corps» Le chef des pompiers de la ville de Washington, John Donnelly

Des propos «abjects»

Si l’émotion est vive, l’accident a rapidement pris une tournure politique. Donald Trump a pointé du doigt ses prédécesseurs Joe Biden et Barack Obama, les accusant d’avoir affaibli la sécurité aérienne par le biais de programmes de diversité au sein du gouvernement américain et de l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA). «Obama et Biden ont mis la politique en premier», a asséné le 47e président, suggérant que ces initiatives avaient pu jouer un rôle dans la catastrophe.

«Ils ont même donné une directive: 'Trop blanc'. Or, nous voulons des gens compétents» Donald Trump, jeudi

Des propos que que l’ancien ministre Pete Buttigieg a aussitôt dénoncé comme «abjects», l’accusant de mentir au lieu de faire preuve de leadership en temps de crise.

Son successeur, le nouveau ministre des Transports, Sean Duffy s'est contenté de qualifier la collision d’«absolument évitable». L'équipage de l'hélicoptère était «relativement expérimenté» et effectuait «un vol de nuit d'entraînement de routine», a complété pour sa part le nouveau ministre de la Défense, Pete Hegseth, dans une vidéo postée sur le réseau social X. Il était équipé de lunettes de vision nocturne, a-t-il précisé.

Des enregistrements de la tour de contrôle révèlent que l’hélicoptère avait reçu l’ordre de passer derrière l’avion avant que la communication ne soit brusquement coupée. «J’ai juste vu une boule de feu et puis il a disparu», a déclaré un contrôleur, témoin de l’impact. (mbr avec ats)