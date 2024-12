Les autorités américaines ont expulsé plus de 270 000 personnes en un an, le chiffre le plus élevé de la dernière décennie.

Biden a expulsé plus de migrants que Trump

Les autorités américaines ont expulsé plus de 270 000 personnes entre octobre 2023 et septembre 2024, selon un rapport publié jeudi. Ce chiffre, le plus élevé depuis une décennie, dépasse même les niveaux d'expulsion atteints lors de la première présidence Trump (2017-2021) et marque la dernière année de l’administration Biden.

La majorité des expulsés avaient franchi illégalement la frontière mexicaine, et environ un tiers d’entre eux avaient des antécédents judiciaires pour des activités criminelles, selon l’agence ICE, en charge du contrôle des frontières. Ce durcissement des expulsions s’inscrit dans un contexte où les traversées illégales avaient nettement diminué cette année après un renforcement des règles d’asile par l’administration Biden.

Menace de répression massive

Donald Trump, qui fera son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, promet de lancer «la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des Etats-Unis», une annonce qui inquiète vivement les ONG de défense des migrants. Toutefois, la faisabilité de cette politique reste floue - des analyses pointent le coût élevé et les limites des effectifs actuels pour mener une telle opération.

«Chaque année, nos équipes font face à des défis gigantesques – mais chaque année, ils les relèvent» Patrick Lechleitner, directeur adjoint d’ICE, tout en saluant les efforts actuels

Selon le Pew Research Center, environ 11 millions de personnes vivaient sans-papiers aux États-Unis en 2022, un chiffre que Trump et ses alliés jugent sous-estimé. Alors que de nombreux migrants participent à l’économie américaine en occupant des emplois peu qualifiés, cette politique de répression massive pourrait profondément redessiner les débats sur l’immigration, tout en posant des défis logistiques et humains majeurs. (mbr avec ats)