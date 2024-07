La saisie a été faite au port de Rotterdam, aux Pays-Bas. (photo d'illustration). Keystone

Prise record de méthamphétamine aux Pays-Bas

Une saisie record de plus de 3200 kilos de méthamphétamine, d'une valeur marchande de 22,4 millions d'euros, a été effectuée début mars dans le port de Rotterdam, a annoncé le parquet néerlandais jeudi.

La drogue a été découverte par les douanes lors d'un contrôle, cachée dans des «big bags» en provenance du Mexique chargés d'une substance polluée, selon un communiqué du ministère public.

«Le lot était caché dans une substance sablonneuse fortement contaminée par du cuivre et des PFAS», communément appelés «polluants éternels», quasi indestructibles, a précisé le parquet.

«Une solution pour détruire le lot a été recherchée pendant longtemps», et la drogue n'a été détruite que la semaine dernière, a-t-il précisé pour justifier les quatre mois séparant la saisie de l'annonce.

Un butin estimé à 22,4 millions d'euros

La cargaison de plus de 3200 kg, d'une valeur marchande de 22,4 millions d'euros, destinée à une entreprise du village de Den Hout (sud), représente «la plus grande saisie de 'crystal meth' aux Pays-Bas à ce jour».

Un homme de 55 ans de Den Hout a été arrêté. Il a entre-temps été libéré, mais reste suspect dans l'enquête.

La méthamphétamine est un stimulant qui appartient à la famille des amphétamines. Sa structure chimique est semblable à celle de l'amphétamine, mais ses effets sont deux à cinq fois plus intenses et durables, avec un plus gros potentiel addictif.

Cette drogue de synthèse est vendue sous forme de cristaux, de poudre, de gélules ou de comprimés, et sous différents surnoms - «yaba», «ice» ou «crystal meth». (ats/svp)