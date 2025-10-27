Une publicité canadienne met Trump hors de lui

Donald Trump refuse toute rencontre avec le premier ministre canadien Mark Carney, après la diffusion d’une publicité jugée «hostile».

Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le premier ministre canadien Mark Carney. Ce revers intervient sur fonds de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'«acte hostile».

«Nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations (...) lorsque les Etats-Unis seront prêts à s'y asseoir», a tenté Mark Carney aux journalistes, en marge du sommet de l'Asean (Association des Nations d'Asie du sud-est), en Malaisie.

Mark Carney et Donald Trump. Keystone

Mais une telle perspective semblait bien improbable à court terme. Le dirigeant canadien a indiqué n'avoir eu aucun contact avec le milliardaire américain à Kuala Lumpur, où ils se trouvaient tous les deux lundi. Et ce dernier s'est montré inflexible sur une entrevue au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), mercredi en Corée du Sud.

«Je ne veux pas le rencontrer. Je ne vais pas le rencontrer avant longtemps», a-t-il indiqué à la presse. «L'un des pays les plus difficiles à gérer, c'est le Canada, même si j'aime le Canada lui-même et le peuple canadien». Il n'a donné aucune information sur la date d'entrée en vigueur de ces 10% additionnels.

«Féroces guerres commerciales»

Donald Trump, qui a rompu les relations commerciales avec son voisin, avait annoncé samedi l'ajout de 10% supplémentaires contre les importations déjà concernées. En cause, une campagne publicitaire produite par la province canadienne de l'Ontario (centre-est), diffusée vendredi soir à l'occasion du premier match des finales du championnat nord-américain de baseball.

Le spot utilisait des extraits d'un discours de Ronald Reagan, dans lequel l'ex-président américain expliquait que les «droits de douane élevés entraînent des représailles de la part des pays étrangers et déclenchent de féroces guerres commerciales». Une citation vérifiée par l'AFP.

Donald Trump a dénoncé une «grave déformation des faits», un «acte hostile» et un «coup tordu» du Canada sur sa plateforme Truth Social. La Fondation Ronald Reagan a pour sa part accusé la campagne sur X de «déformer» les propos de l'ex-président, utilisés «de manière sélective». Elle a précisé examiner des «options juridiques».

Rencontre Xi-Carney mercredi

Avant la diffusion de cette publicité, une rencontre entre Mark Carney et Donald Trump était prévue au sommet de l'APEC. Ce nouvel épisode est un coup dur pour le Canada au moment où un accord commercial entre les deux pays – portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie – semblait pouvoir être conclu, selon le journal canadien Globe and Mail.

Le président républicain a imposé, depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, des surtaxes sur les importations du monde entier, y compris ses alliés majeurs. Il a négocié – et obtenu avec un certain nombre de pays – des accords bilatéraux. En sus, il a décidé d'appliquer des droits de douane sur certains produits spécifiques (acier et aluminium, en particulier).

Le Canada est le deuxième partenaire commercial des Etats-Unis et un fournisseur majeur d'acier et d'aluminium pour les entreprises américaines, notamment la construction automobile.

Des droits de douane maximum de 25%

Avant l'annonce de samedi, une partie des importations canadiennes subissaient des droits de douane maximum de 25% (10% pour l'énergie et la potasse). Mais en sont exemptées toutes les marchandises entrant dans le cadre de l'accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique (ACEUM).

Ces surtaxes ont durement touché Ottawa, entraînant des pertes d'emploi et mettant les entreprises sous pression. S'exprimant vendredi avant de s'envoler, lui aussi, pour l'Asie, Mark Carney avait jugé que les discussions bilatérales montraient des «progrès». Mais «nous ne pouvons pas contrôler la politique commerciale des Etats-Unis», avait-il relevé, soulignant son désir d'approfondir les échanges commerciaux avec d'autres pays.

A cet égard, il a indiqué lundi avoir accepté de rencontrer le président chinois Xi Jinping lors du sommet de l'Apec, pour des discussions sur la «relation commerciale bilatérale ainsi que l'évolution du système mondial». (jah/ats)