La Corée du sud exporte plus de semi-conducteurs que jamais

La Corée du Sud a enregistré en août des exportations de semiconducteurs plus élevées que jamais. Un record atteint malgré une pression croissante des droits de douane et d'autres restrictions américaines sur le secteur.

Les exportations de semiconducteurs ont atteint un niveau record de 15,1 milliards de dollars en août, portant les exportations totales du pays pour le mois à 58,4 milliards de dollars, le montant le plus élevé jamais enregistré pour un mois d'août, selon des données gouvernementales publiées lundi.

La forte demande de la Chine ainsi que l'exemption de droits de douanes américains pour les semiconducteurs ont largement contribué à cette hausse, a rapporté lundi le ministère de l'Industrie.

Les voitures et la construction navale, deux autres industries d'exportations clés du pays, ont également enregistré de solides performances. Les exportations automobiles ont atteint 5,5 milliards de dollars et les exportations de navires 3,14 milliards de dollars, toutes deux marquant leurs meilleures performances pour un mois d'août.

Tirées par ces résultats, les exportations totales du pays ont atteint 58,4 milliards de dollars, également le montant le plus élevé jamais enregistré pour un mois d'août.

Chute des exportations vers les Etats-Unis

Au contraire, les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 12% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 8,74 milliards de dollars. Les droits de douane ont pesé sur les exportations d'acier, d'automobiles et de machines.

Les deux pays ont conclu un accord portant à 15% les droits de douane américains sur la plupart des produits sud-coréens. Washington les avait initialement fixés à 25%. Mais des droits de douane de 50% restent en vigueur sur certaines exportations, comme l'acier et l'aluminium.

Pour le ministre de l'Industrie sud-coréen Kim Jung-kwan, ces chiffres reflètent «la solide compétitivité de nos entreprises et de leur détermination à exporter, malgré des conditions extérieures difficiles telles que les politiques tarifaires américaines», a-t-il déclaré dans un communiqué.