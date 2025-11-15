ciel couvert
Trump annule une partie de ses droits de douanes aux Etats-Unis

President Donald Trump speaks to reporters on Air Force One on his way to his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla., Friday, Nov. 14, 2025, as U.S. Ambassador to India Sergio Gor listens. (AP Photo/Ma ...
Face à l'inflation aux Etats-Unis, le président américain a dû se réduire à renoncer à ses droits de douanes pour certaines denrées.Keystone

Bananes, café, épices: Trump annule certains droits de douanes aux USA

Le président américain a signé vendredi un décret annulant une partie des droits de douane qu'il avait lui-même fixé. En cause, le pouvoir d'achats des Américains et des élections à venir.
15.11.2025, 08:2315.11.2025, 11:36

Sous pression pour faire baisser le coût de la vie pour les Américains, le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret pour annuler des droits de douane qu'il a lui-même imposés. Il a exempté des denrées comme le café et les fruits exotiques.

Dans le décret publié sur le site de la Maison-Blanche, le président américain explique:

«J'ai déterminé que certains produits agricoles ne devaient pas être soumis aux droits de douane réciproques»

Dans la liste, figurent des produits que les Etats-Unis ne cultivent pas, ou alors en trop faible quantité par rapport aux besoins: café, thé, avocats, tomates, mangues, bananes, épices, pignons de pin. Il y a aussi des pièces de boeuf, alors que le prix de cette viande a atteint des records dans le pays.

«Merci président Trump»: la presse suisse est soulagée

En avril dernier, Donald Trump a mis en place des droits de douane dits «réciproques» d'au moins 10% sur la plupart des produits entrant aux Etats-Unis au nom de la réduction du déficit commercial du pays et du soutien à la production locale.

Ces taxes recouvraient jusqu'aux denrées ne pouvant pousser sur le sol américain, un élément qui a régulièrement été raillé par l'opposition.

Même si ces droits de douane ont eu un impact moins fort que redouté sur les prix payés par les consommateurs, la facture n'est pas neutre pour des Américains essorés par la très forte inflation post-Covid-19.

Les prix augmentent moins vite désormais, mais ils augmentent toujours et les consommateurs sont frappés par le coût de certaines denrées courantes comme le café (+19% sur un an en septembre).

On vous résume le deal entre la Suisse et les Etats-Unis en 6 points

Réélu en assurant qu'il améliorerait le pouvoir d'achat des Américains, Donald Trump ne cesse de répéter que l'économie est florissante et l'inflation quasiment maîtrisée. Les chiffres officiels rapportent toutefois un ralentissement de l'activité et une accélération de l'inflation (à +3% en septembre contre +2,3% en avril, selon l'indice CPI).

Son propre camp le pousse à réagir après un cinglant revers à des scrutins locaux et alors que les élections de mi-mandat sont dans un an.

La Maison-Blanche a tenu à souligner cette semaine les mesures prises pour faire baisser les prix des produits de première nécessité comme l'essence et les oeufs, ainsi que l'annonce d'un accord visant à réduire les prix de certains médicaments pour maigrir.

Validés par Trump, les patrons romands sont boudés par Economiesuisse

Donald Trump a aussi récemment proposé de permettre de contracter des prêts immobiliers sur 50 ans, au lieu de la durée maximale actuelle de 30 ans, afin de réduire les échéances dues chaque mois, même si cela implique d'augmenter significativement les taux d'intérêt payés aux banques.

Il a également suggéré de verser 2000 dollars à chaque Américain, financés par les recettes des droits de douane qu'il est pourtant en train de raboter. (ats/afp)

L’article