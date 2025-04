Certains territoires sont si reculés que la dernière visite d'un humain remonte à près de dix ans. Image: keystone / dr

Ces exemples absurdes prouvent que «personne n’est à l’abri» de Trump

Vous pensiez que la guerre commerciale de Donald Trump se limitait à la Chine, à l’Europe ou au Mexique? Eh bien non. Le président américain a décidé de taxer tout le monde. Absolument tout le monde. Même des territoires déserts où seuls les manchots et les ours polaires pourraient, en théorie, se plaindre.

C’était annoncé, c’est fait. Dans la liste des nouveaux droits de douane concoctés par Donald Trump, on trouve de tout: la Chine, évidemment, l’Europe, la Suisse aussi, avec un joli 31% que les journalistes s'évertuent à vous expliquer depuis l'annonce... Mais aussi, comme le souligne non sans ironie The Guardian, des territoires australiens et norvégiens qui ont un point commun assez cocasse: il n’y a pas âme qui vive.

Parmi eux, les îles Heard et McDonald, ces petits bouts de terre congelés au sud de l’océan Indien, appartenant à l’Australie. Pour s’y rendre, il faut deux semaines de bateau et une bonne dose de motivation.

Les îles sont si peu fréquentées que la dernière visite d'un humain remonte, selon nos confrères, à près de dix ans. On peine à imaginer la tête du douanier chargé de faire appliquer la taxe de 10% sur les produits… qui n’existent pas.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a préféré en rire en déclarant:

«Personne sur Terre n’est à l’abri»

Autre cible improbable: l’île volcanique norvégienne de Jan Mayen et l’archipel du Svalbard. Deux endroits si reculés qu’on y trouve plus d’ours polaires que d’êtres humains. Trump aurait-il un problème personnel avec la faune arctique?

Toujours est-il que ces territoires devront désormais s’acquitter d’une taxe de 10 à 15% sur leurs exportations. Sauf que… quelles exportations?

Une base militaire américaine… taxée

Cerise sur le gâteau: le président américain a aussi décidé d’imposer une taxe sur les «territoires britanniques de l’océan Indien», soit les îles Chagos. Petite subtilité: la seule présence humaine dans ces îles est… une base militaire américano-britannique, celle de Diego Garcia.

Autrement dit, Donald Trump prévoit donc de taxer sa propre armée. On attend en trépignant la réaction du Pentagone lorsque ses soldats devront remplir des formulaires pour les rations de combat.

Sur X (ex-Twitter), l’ironie n’a pas tardé à pleuvoir. Oliver Cooper, un conservateur britannique, s’est demandé si «quelqu’un pouvait prévenir Trump que la seule population dans ces îles est constituée de soldats américains».

Quand la politique ressemble à une blague

Cette guerre commerciale à la logique douteuse ne cesse de faire des vagues. L’Australie et la Norvège n’ont pas manqué de se moquer de la situation, et même aux Etats-Unis, certains économistes peinent à garder leur sérieux face à ces mesures.

Reste à voir si ces taxes seront réellement appliquées à partir du 9 avril, ou si elles finiront comme une énième boutade dont le président américain a le secret. En attendant, les manchots et les ours polaires peuvent souffler: ils ne devraient pas recevoir de lettre du fisc américain de sitôt. Normalement.

Par ailleurs, si Trump voulait instaurer une taxe universelle, il aurait peut-être dû inclure la Lune et Mars dans la liste. Son ami Elon Musk prévoit d'y construire des colonies.