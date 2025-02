Egypte: C'est la plus importante découverte depuis Toutankhamon

Cette annonce intervient alors que l'Egypte intensifie ses efforts pour relancer son tourisme, une source essentielle de devises étrangères pour l'économie en difficulté. L'année dernière, le pays a accueilli 15,7 millions de touristes et espère en attirer 18 millions cette année, notamment grâce à l'inauguration, attendue depuis des années, du Grand Musée égyptien au pied des pyramides de Guizeh. (mbr/ats)

Peu après l'inhumation du roi, l'eau a inondé la chambre funéraire, endommageant l'intérieur et fragmentant un revêtement de plâtre ornés d'extraits du Livre de l'Amdouat, un ancien texte funéraire sur l'au-delà.

Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

L'intérieur du tombeau a été endommagé. Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Sa tombe a été découverte près de la Vallée des Rois à Louxor, dans le sud de l'Egypte, à quelques kilomètres de son imposant temple funéraire, érigé sur la rive ouest du Nil. Il s'agit de «l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de ces dernières années», a salué mardi le ministère des Antiquités.

Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

La tombe a été découverte près de la Vallée des Rois à Louxor. Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

