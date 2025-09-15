en partie ensoleillé16°
Le Royaume-Uni dénonce le «langage incendiaire» de Musk

Downing Street dénonce le «langage incendiaire» de Musk

Downing Street a dénoncé lundi le «langage dangereux et incendiaire» utilisé par le milliardaire américain Elon Musk au cours de la manifestation qui a rassemblé samedi entre 110 000 et 150 000 personnes à Londres à l'appel de l'extrême droite.
15.09.2025, 20:1116.09.2025, 08:18

«Que vous choisissiez ou non la violence, la violence viendra à vous (...). Soit vous ripostez, soit vous mourez», avait notamment déclaré samedi le patron de X, qui s'exprimait à distance, en visioconférence, à l'occasion de ce rassemblement d'une ampleur inédite, au cours duquel 26 policiers ont été blessés.

Ce «langage est clairement dangereux et incendiaire (...). Il menace de violence. Il menace d'intimidation dans nos rues», a déclaré le porte-parole du Premier ministre travailliste Keir Starmer.

«Le Royaume-Uni est un pays juste, tolérant et respectable», a-t-il aussi souligné, ajoutant que «la dernière chose que souhaite le public britannique, c'est ce genre de propos incendiaires et dangereux.»

Samedi, 24 personnes ont été arrêtées lors d'incidents dans le centre de Londres, «liés en majorité» à cette grande manifestation, a indiqué la police lundi dans un communiqué.

Agression d'un policier

Huit d'entre elles ont été inculpées pour agression d'un policier, d'un secouriste, pour troubles à l'ordre public ou violation d'une mise en liberté sous caution. Parmi elles, trois hommes ont immédiatement comparu devant la justice lundi, et deux ont été placés en détention provisoire avant une prochaine audience.

Tommy Robinson mobilise plus de 100 000 personnes à Londres

La police a aussi publié les photos des visages de 11 autres personnes recherchées pour être interrogées.

Les attaques contre les forces de l'ordre, dont 26 membres ont été blessés notamment «à coups de poing et de pied», ont eu lieu après que certains participants ont tenté d'accéder à des «zones tampons» les séparant d'une contre-manifestation antiraciste.

Présentée comme un rassemblement pour «la liberté d'expression», la manifestation de samedi, à l'appel de l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson, est considérée par certains observateurs comme la manifestation d'extrême droite la plus importante de ces dernières décennies.

Pour un changement de gouvernement

Lors de son intervention, Elon Musk a aussi appelé à un changement de gouvernement au Royaume-Uni, fustigeant une «érosion rapide de la Grande-Bretagne due à une immigration massive et incontrôlée».

Elon Musk n'est plus la personne la plus riche du monde

«Nous n'avons pas quatre années supplémentaires devant nous (...), c'est trop long. Il faut faire quelque chose. Il faut dissoudre le Parlement et organiser de nouvelles élections», a-t-il déclaré. (sda/ats/afp)

Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?

Vidéo: watson
