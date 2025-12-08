Musk appelle à «abolir» l'UE: cette dernière répond

en partie ensoleillé11°
Elon Musk

Le patron de Tesla et SpaceX avait appelé à «abolir» l'UE. Bruxelles a fustigé ces «déclarations complètement folles».
08.12.2025, 14:0708.12.2025, 14:07

La Commission européenne a dénoncé lundi les «déclarations complètement folles» d'Elon Musk après les attaques du patron de xAI, maison mère de X, qui a estimé que l'UE devrait être «abolie».

«Cela fait partie de la liberté d'expression que nous chérissons dans l'UE, et qui permet les déclarations les plus folles», a déclaré à la presse la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho.

Il se passe des trucs bizarres à Miami

La Commission européenne a infligé vendredi au réseau social X une amende de 120 millions d'euros en application du règlement sur les services numériques (DSA).

«Attaque contre le peuple américain»

Cette sanction a été pourfendue par l'équipe du président américain Donald Trump, et par Elon Musk lui-même, qui a publié et partagé ce weekend de nombreux messages anti-UE sur X. L'homme le plus riche du monde a notamment écrit:

«L'UE devrait être abolie et les Etats (membres) recouvrer leur souveraineté»
Elon Musk

Le patron de xAi a également répondu «c'est à peu près ça» à un message d'une utilisatrice comparant l'UE à l'Allemagne nazie et la qualifiant de «quatrième Reich».

L'amende de l'UE est «une attaque contre toutes les plateformes technologiques américaines et le peuple américain par des gouvernements étrangers», avait fustigé de son côté, sur X, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio.

L'amende infligée à X vise à punir plusieurs infractions de la plateforme vis-à-vis de ses obligations de transparence au titre du DSA.

Cela porte sur l'utilisation trompeuse des coches bleues censées certifier les sources d'informations, un manque d'informations autour des publicités, et le non-respect de l'obligation d'accès aux données internes par des chercheurs agréés. (ats)

