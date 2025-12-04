Ces robots loufoques Elon Musk et Jeff Bezos font le buzz à Miami

L'étrange installation de Beeple Studio à Art Basel Miami. Image: Instagram @hypeart

Ces robots loufoques Elon Musk et Jeff Bezos font le buzz

Du 3 au 7 décembre, le prestigieux événement Art Basel a lieu à Miami. L'une des œuvres présentées a retenu l'attention de la foule: d'étranges robots-chiens à l'effigie du patron de Tesla ou d'Amazon. On vous montre.

Les vidéos sont dérangeantes et drôles en même temps: les têtes d'Elon Musk, de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso ou encore Andy Warhol sont greffées à un corps de robot-chien couleur peau qui avance d'un pas saccadé au milieu d'un enclos de verre. Sur l'avant de cette étrange petite machine, une caméra projette une lumière verte.

On vous montre: Vidéo: instagram

Vidéo: instagram

Ceci n'est pas l'introduction d'un nouveau film de science-fiction, mais l'installation du studio américain Beeple à Art Basel Miami (qui a lieu du 3 au 7 décembre 2025). Son fondateur, Mike Winkelmann, décrit son travail comme «un espace pour la bizarrerie numérique». Il n'a effectivement pas menti sur la marchandise.

Foule conquise

Dès sa présentation au public le 3 décembre, le zoo robotisé a provoqué «un remue-ménage» dans l'antre de l'événement, relaye le média Hypeart. L'installation inaugurait le nouvel espace d'Art Basel Miami appelé Zero 10, dont l'objectif est d'offrir un aperçu de la manière dont la technologie remodèle la pratique artistique contemporaine.

Mais les robots-canins-Musk-Bezos-Zuckerberg-Picasso-etc. ne font pas que gigoter dans leur cage transparente: ils capturent, digèrent et défèquent les images de la foule qu'ils prennent grâce à leur caméra. On voit d'ailleurs une série de Polaroïds étalés sur le sol. Lorsque qu'un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg fait caca par terre et expulse le visage d'un visiteur, la métaphore de la capture des données paraît assez claire. Après, chacun est libre d'interpréter cette œuvre comme il le souhaite.

La déjection en question: Vidéo: instagram

Mike Winkelmann n'en est toutefois pas à sa première critique des géants de la tech, comme l'illustrent ses travaux présentés notamment sur Instagram. Actuellement cependant, c'est un certain Donald Trump qui fait office de muse. Le président américain est dépeint comme un géant mégalomane, imbu de lui-même et au bénéfice d'un passe-droit qui lui permet de gouverner comme il l'entend. A nouveau, l'art est subjectif. Même si, dans ce cas-là, les créations de l'artiste laissent peu de place à l'interprétation. (ag)

Voyez plutôt: Donald Trump aux côtés de Mohammed ben Salmane. Les mots inscrits sur les cochons font référence au commentaire lancé par le président à une journaliste. Image: Instagram @beeple_crap

Une partie de la Maison-Blanche a été démolie pour construire la future salle de bal de Donald Trump. Image: Instagram @beeple_crap