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Dubaï s'est dotée de taxis volants

A Joby Aviation&#039;s all-electric air taxi lands after performing a flight demonstration during a media presentation in Dubai on February 25, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
Un taxi aérien électrique à Dubaï, le 25 février 2026.Image: AFP

Dubaï se dote de taxis qui volent

La ville émiratie s'est dotée d'une infrastructure de taxis aériens, «une première du genre au monde». Jusqu'à 170 000 passagers seront accueillis chaque année.
16.04.2026, 21:1116.04.2026, 21:13

Dubaï s'est dotée de sa première station de taxis volants, ont annoncé jeudi les autorités de l'émirat du Golfe. Les opérations commerciales devraient démarrer d'ici la fin de l'année.

Le prince héritier de Dubaï et vice-Premier ministre des Emirats arabes unis, Cheikh Hamdan ben Mohammed, a visité «la première station de taxis aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de Dubaï, située près de l'aéroport», a affirmé le bureau des médias de l'émirat.

Temps de trajet optimisé

L'infrastructure, présentée comme «la première du genre au monde», est constituée de quatre étages d'une superficie totale de 3100 mètres carrés, avec un parking sur deux niveaux, deux aires de décollage et d'atterrissage des taxis aériens, et pourra accueillir jusqu'à 170 000 passagers par an, selon la même source.

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La station servira «de principal hub pour les opérations de taxis aériens», dont le lancement commercial est prévu d'ici la fin de l'année, a-t-il ajouté.

Trois autres stations sont prévues au centre-ville, dans le quartier de la Marina, et sur l'ile artificielle The Palm, qui pourra être ainsi reliée à la zone de l'aéroport en environ 10 minutes, contre 45 minutes en voiture, selon le texte.

Les vols seront opérés par la compagnie Joby Aviation, basée en Californie, qui aura l'exclusivité pendant six ans.

«Modes de transport durables»

Le lancement de cette infrastructure «marque une étape importante dans l'adoption de nouveaux modes de transport durables et dans le renforcement de la préparation de Dubaï pour les décennies à venir», a commenté Cheikh Hamdan ben Mohammed, cité dans le communiqué, en soulignant la volonté de l'émirat d'«élargir les options offertes aux résidents et aux visiteurs et d'améliorer leur qualité de vie».

La ville la plus peuplée des Emirats arabes unis s'est imposée comme le centre des affaires et du tourisme de la région. Elle a souffert ces dernières semaines des attaques menées par l'Iran contre ses voisins du Golfe en réponse à l'offensive israélo-américaine, avant l'entrée en vigueur d'une trêve. (ag/ats)

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