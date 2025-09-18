beau temps20°
Emmanuel Macron

Brigitte Macron va fournir des «preuves» qu'elle est une femme

Brigitte Macron va fournir des «preuves scientifiques» qu'elle est une femme

Emmanuel Macron, President of France, arrives in Downing Street with his wife Brigitte Macron during his first inward State Visit to the United Kingdom on 9th July 2025 in London, United Kingdom. It i ...
Le couple est poursuivi par cette théorie du complot d'extrême-droite depuis des années.Image: In Pictures
Selon l'avocat du couple Macron à la BBC, le président français et la première dame sont sur le point de présenter des «preuves photographiques et scientifiques» à un tribunal américain afin d'attester qu'elle est bel et bien une femme. La théorie conspirationniste colle aux baskets du couple depuis plus de quatre ans, désormais.
18.09.2025, 10:4618.09.2025, 10:50

Il aura fallu attendre des années de fake news et de tempêtes complotistes pour que le couple présidentiel se résigne enfin à sortir les grands moyens. Dans le cadre d'un procès en diffamation intenté contre l'influenceuse de droite américaine, Candace Owens, après que celle-ci ait continué de proclamer la théorie selon laquelle Brigitte Macron serait «née homme», les Macron sont décidés à fournir les preuves du contraire.

Leur avocat dans cette affaire, Me Tom Clare, a déclaré au podcast «Fame Under Fire» de la BBC que Brigitte Macron avait trouvé ces allégations «incroyablement bouleversantes» et jugeait qu'elles constituaient une «distraction» pour son mari dans ses fonctions de président.

«Je ne veux pas insinuer que cela l'a déstabilisé. Mais comme pour toute personne qui jongle entre sa carrière et sa vie de famille, lorsque sa famille est menacée, cela pèse sur vous. Et il n'y échappe pas, car il est président d'un pays»
Tom Clare, au podcast «Fame Under Fire» de la BBC

Toujours selon l'avocat, les preuves fournies au tribunal seront «de nature scientifique». S'l refuse d'en révéler la nature exacte à ce stade, il a spécifié que les Macron était prêt à démontrer pleinement «de manière générique et spécifique» que les allégations de cette figure de l'alt right sont fausses.

Ancienne contributrice du média conservateur américain Daily Wire, Candace Owens, qui compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a défendu mordicus ses allégations.

NASHVILLE, TENNESSEE - APRIL 19: Candace Owens is seen on set of &quot;Candace&quot; on April 19, 2022 in Nashville, Tennessee. This episode will air Tuesday, April 26, 2022 (Photo by Jason Davis/Gett ...
L'Américaine est allée jusqu'à consacrer un «documentaire» sur l'affaire, Becoming Brigitte.Getty Images North America

Cascade de procès

Cette théorie fumeuse a été lancée sur le web au sein d'espaces marginaux il y a des années, notamment au travers d'une vidéo YouTube des blogueuses françaises Amandine Roy et Natacha Rey, en 2021, avant d'être reprises par plusieurs figures médiatiques américaines.

Les Macron veulent dézinguer la fake news qui leur pourrit la vie

Brigitte et Emmnual Macron avaient initialement remporté un procès en diffamation contre les deux femmes en France en 2024, avant que ce jugement ne soit annulé en appel en 2025 pour des motifs de liberté d'expression - et non de vérité. Le couple a fait appel de cette décision. Il a ensuite intenté une action en justice contre l'influenceuse américaine, aux Etats-Unis cette fois, au mois de juillet.

PARIS, FRANCE - JULY 17: Brigitte Macron attends the funeral of Thierry Ardisson at Eglise Saint-Roch on July 17, 2025 in Paris, France. (Photo by Pierre Suu/Getty Images)
Selon son avocat, pour mettre fin à cette situation, Brigitte Macron est « prête à 100% à assumer ce fardeau».Getty Images Europe

Le président français avait justifié cette action en justice dans les pages de Paris Match cet été.

«On parle de l’état civil de la première Dame de France, d’une épouse, d’une mère de famille, d’une grand-mère. Ce n’est pas la liberté de parole que de vouloir empêcher de restaurer la vérité»
Emmanuel Macron

«Il s'agit de défendre mon honneur! C'est absurde. Cette personne savait pertinemment qu'elle détenait de fausses informations et elle a agi dans le but de nuire, au service d'une idéologie et avec des liens établis avec des dirigeants d'extrême droite», avait encore argué le président français.

Accusée d'être transgenre Brigitte Macron ne se laisse pas faire

Selon leur avocat, le couple est prêt à se rendre dans le Delaware, où la plainte de 218 pages a été déposée.

«C'est extrêmement pénible de penser qu'elle doit se soumettre à cela, présenter ce type de preuve», regrette encore l'avocat Tom Clare sur le podcast de la BBC.

«C'est un processus auquel elle devra se soumettre de manière très publique. Mais elle est prête à le faire. Elle est fermement résolue à faire tout ce qu'il faut pour rétablir la vérité.»

«Si le désagrément et le malaise qu'elle ressent à l'idée de s'exposer ainsi sont nécessaires pour rétablir la vérité et mettre fin à cette situation, elle est prête à 100% à assumer ce fardeau»
Tom Clare

En attendant, les avocats de Candace Owens ont répondu à la plainte des Macron par une requête en irrecevabilité, arguant que l'affaire n'aurait pas dû être déposée dans le Delaware, où ses entreprises sont constituées. L'influenceuse, elle, a toujours maintenu ses propos. (mbr)

La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III
1 / 16
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

Le président français était l'invité du roi Charles III ce mardi 8 juillet 2025.
source: pool / chris jackson
