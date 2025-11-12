assez ensoleillé
Venezuela: ce porte-avions américain attise les tensions

FILE - The American aircraft carrier USS Gerald R. Ford, on its way into the Oslofjord, at Drobak in Norway, Sept. 12, 2025. (Lise Aaserud/NTB Scanpix via AP, File) Trump Cartels Aircraft Carrier
Le porte-avions Gerald R. Ford dans les eaux norvégiennes en septembre dernier.Keystone

L'arrivée de ce géant américain attise les tensions

Le Gerald R. Ford, plus grand porte-avions du monde, a été déployé au large de l'Amérique latine dans le cadre de la lutte de Donald Trump contre les narcotrafiquants. Le Venezuela est sur le qui-vive.
12.11.2025, 10:1512.11.2025, 10:15

Un porte-avions américain est arrivé mardi au large de l'Amérique latine, marquant une montée en puissance considérable des moyens militaires mobilisés par Washington dans la région et accentuant les tensions avec le Venezuela qui a annoncé en réponse un déploiement «massif».

L'arrivée du Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, pour renforcer ce que Washington assure être une opération anti-drogue, coïncide avec des exercices militaires vénézuéliens de défense et intervient alors que la Russie, alliée de Caracas, a condamné les frappes aériennes américaines contre les embarcations de narcotrafiquants présumés.

Commentaire
Trump joue les empereurs romains

«Le groupe aéronaval Gerald R. Ford (...) est entré le 11 novembre dans la zone» de Southcom, le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, a annoncé ce dernier dans un communiqué. Ce déploiement, annoncé par Washington le 24 octobre, a pour but de «soutenir l'ordre du président (Donald Trump) de démanteler les organisations criminelles transnationales et de contrer le narcoterrorisme», ajoute Southcom.

Le porte-avions, le plus avancé de l'armée américaine, transporte entre autres quatre escadrilles d'avions de combat et est accompagné notamment de trois destroyers lance-missiles.

«L'impérialisme» américain

Depuis août, Washington maintient dans les Caraïbes une importante présence militaire avec notamment une demi-douzaine de navires de guerre, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis. Le Venezuela accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime» à Caracas et s'emparer de son pétrole.

Donald Trump, qui a autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela, a donné des indications contradictoires sur sa stratégie, évoquant par moments des frappes sur le sol vénézuélien et des jours comptés pour Nicolas Maduro, mais écartant aussi l'idée d'une guerre.

«Si nous devions, en tant que République, en tant que peuple, aller à la lutte armée pour défendre l'héritage sacré des libérateurs et des libératrices, nous serions prêts à gagner»
Nicolas Maduro

Le président vénézuélien a promulgué une loi créant des «Commandos de défense intégrale», assurant lundi que cette structure avait «la force et le pouvoir» de faire face aux États-Unis.

FILE - Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference in Caracas, Venezuela, Sept 15, 2025. (AP Photo/Jesus Vargas, File) Nicolas Maduro
Nicolas MaduroKeystone

Parallèlement aux déclarations du Pentagone, l'armée vénézuélienne a annoncé un «déploiement massif» dans tout le pays, contre «l'impérialisme» américain. Le ministre de la Défense Vladimir Padrino Lopez a évoqué des «moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et de missiles, systèmes d'armes, unités militaires, milice bolivarienne», dans un communiqué.

Selon lui, quelque 200 000 soldats ont participé à l'exercice, bien qu'aucun mouvement militaire n'ait été observé dans des villes comme Caracas.

Des exécutions judiciaires

Le gouvernement a annoncé à maintes reprises des manœuvres militaires dans le pays. Elles sont fortement médiatisées par le pouvoir sans être toujours visibles sur le terrain.

Ces dernières semaines, les États-Unis ont mené une vingtaine de frappes aériennes dans les Caraïbes et le Pacifique contre des embarcations qu'ils accusent - sans présenter de preuves - de transporter de la drogue, faisant au total 76 victimes. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, a exhorté lundi Washington à enquêter sur la légalité de ses frappes, évoquant de «solides indices» selon lesquels elles constituent des exécutions extrajudiciaires.

FILE - U.N. High Commissioner for Human Rights Volker Türk addresses attendees on the activities of his Office and recent human rights developments around the globe, during the 60th session of the Hum ...
Volker TürkKeystone

Et mardi, le ministre russe des Affaires étrangères a qualifié ces opérations d'«inacceptables». «C'est ainsi, en général, qu'agissent les pays (...) qui se considèrent au-dessus des lois», a lancé Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec des médias russes, retransmise sur les chaînes d'État.

En réponse à Trump, Poutine va rouvrir le site de la «Tsar Bomba»

Nicolas Maduro, fidèle allié de Vladimir Poutine, avait annoncé en mai un nouveau rapprochement entre Moscou et Caracas avec la signature d'un traité de coopération.

Ne pas se rendre complice

Le déploiement militaire américain dans les Caraïbes a généré des inquiétudes du Brésil de Lula, mais aussi de la Colombie de Gustavo Petro qui a indiqué mardi suspendre les échanges de renseignements de Bogota avec Washington «tant que les attaques par missile contre des bateaux se (poursuivraient)».

Même le Royaume-Uni, pourtant proche allié des États-Unis, a renoncé il y a plus d'un mois à partager ses renseignements avec Washington concernant les navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes, ne souhaitant pas être complice des frappes américaines, a affirmé mardi la chaîne de télévision américaine CNN, citant des sources proches du dossier.

Voici les détails croustillants du banquet de Trump et Charles III

Contacté par l'AFP, Downing Street a indiqué ne pas souhaiter commenter sur les questions de sécurité ou de renseignement. (jzs/afp)

La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
