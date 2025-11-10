La région de La Chaux-de-Fonds présente des prix compétitifs, selon Neho. Image: watson

Voici où devenir propriétaire reste abordable en Romandie

Les prix des maisons et des appartements varient largement en fonction des régions. Un rapport de l'agence immobilière Neho a identifié les endroits les plus compétitifs de Suisse romande.

En Suisse, peu de personnes parviennent à concrétiser le rêve, pourtant très répandu, de devenir propriétaire. Selon les derniers chiffres de la Confédération, datant de l'année dernière, près de 65% de la population helvétique vit dans un logement en location - c'est le taux le plus élevé d'Europe. La raison invoquée par les spécialistes pour expliquer ce décalage est très simple: les prix sont trop élevés, notamment dans les villes.

Les aspirants propriétaires peuvent toutefois garder espoir: dans certaines régions, devenir propriétaire reste accessible. C'est ce qu'affirme l’agence immobilière Neho, qui vient de diffuser un rapport listant les endroits les plus attractifs de Suisse romande.

Verdict: tant pour les maisons individuelles que pour les appartements en propriété, les acheteurs potentiels devraient viser l'arc jurassien ou le Valais. C'est dans ces régions que l'on trouve les logements ayant les prix les plus bas, indique Neho. L'agence se base sur un découpage territorial divisant le pays en 106 zones spatialement homogènes, appelées «régions MS».

Concrètement, dans le Jura, le prix moyen d'une maison individuelle s'élève à 3760 francs le mètre carré. La région de Loèche (VS) et le Val-de-Travers (NE) complètent le podium, avec des prix moyens s'élevant à 3806 et 4182 francs par mètre carré, respectivement. Le top dix donne l'image suivante:

On retrouve à peu près les mêmes zones lorsque l'on s'intéresse aux appartements, bien qu'il existe quelques exceptions, notamment en Valais: les régions de Monthey et Sion sont, par exemple, plus attractives que celle de Martigny.

Le podium est également légèrement différent. Avec un prix moyen de 3900 francs le mètre carré, la région de La Chaux-de-Fonds (NE) trône en tête du classement, suivie par le Jura (4466 fr/m2) et le district de Conches, en Valais (4812 fr/m2).

Acheter est parfois plus avantageux

Nombre de ces régions se distinguent également par l'abondance de l'offre, ajoute Neho. Le Val-deTravers, la région de Martigny et celle de Sion comptent le plus grand nombre de maisons individuelles à vendre par rapport à la demande. Les endroits où les appartements disponibles sont les plus nombreux sont la Vallée (VD), La Chaux-de-Fonds et, une fois de plus, le Val-de-Travers.

Parfois, l’achat s'avère plus avantageux par rapport à la location, assure le rapport. C'est notamment le cas dans plusieurs régions valaisannes, ainsi qu'à la Vallée ou encore autour de la Chaux-de-Fonds.

Les régions les plus chères

La publication liste finalement les régions les plus onéreuses de Suisse romande. Les prix moyens peuvent y dépasser les 10 000 francs par mètre carré. A titre d'exemple, les valeurs oscillent entre 4000 et 6000 francs dans les zones les plus abordables listées en début d'article.

Le bassin lémanique s'avère particulièrement cher. La région genevoise affiche les prix les plus élevés, que ce soit pour les maisons individuelles (13 850 fr/m2) ou pour les appartements en propriété (14 333 fr/m2). Les régions de Lausanne, de Vevey ou de Morges se révèlent également très onéreuses.

Pourtant, conclut le rapport, c'est dans ces régions que les biens se vendent le plus facilement. Dans beaucoup d'endroits situés autour du Léman, la demande pour des maisons et des appartements est particulièrement élevée.