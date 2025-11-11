«Mauvaise nouvelle pour les Suisses qui possèdent une voiture»

Les assurances des voitures risquent d'augmenter en 2026 en Suisse, selon les informations de Comparis.

Il n'y a pas que les primes maladie qui augmentent chaque année, les assurances automobiles également. C'est, en tout cas, ce qu'annonce Comparis après s'être entretenu avec diverses sociétés d'assurance.

2026 devrait en effet voir une hausse globale des primes auto en Suisse. Le comparateur en ligne précise:

«Une enquête menée auprès de 13 grands assureurs automobiles suisses montre que les primes devraient à nouveau augmenter en 2026. Plusieurs assureurs, dont Generali, Zurich Suisse, Allianz, Postfinance, TCS et Bâloise, évoquent une inflation des sinistres.»

Car, à l'instar des coûts de la santé, les coûts de réparation des véhicules aussi ont récemment pris l'ascenseur, comme on vous l'écrivait il y a quelques semaines. Et Comparis le redit:

«Les réparations sont devenues nettement plus coûteuses en raison de la hausse des prix des pièces de rechange et des coûts de main-d’œuvre.»

Quelle hausse des assurances auto en 2026

Si les assureurs reconnaissent que les primes vont augmenter, une incertitude demeure: de combien? Harry Büsser, expert Argent à Comparis constate:

«De nombreux assureurs disent entre les lignes que les primes vont augmenter, mais ils évitent de préciser le volume ou l’ampleur des hausses.»

Alors que certains évoquent clairement une prochaine augmentation, comme Allianz, Generali, Zurich, Postfinance, le TCS ou la Bâloise, d'autres restent vagues et invoquent «des raisons liées au droit des cartels ou à la concurrence pour justifier leur incapacité à fournir des informations.»

Même si le montant de la hausse est encore inconnu, il y aurait trois certitudes:

Les primes augmenteront en 2026, la hausse des coûts moyens des sinistres en est la cause, les voitures les plus récentes sont les plus chères à réparer.

Comparis résume avec cette formule:

«Mauvaise nouvelle pour les détentrices et détenteurs de voitures»

