brouillard
DE | FR
burger
Suisse
voiture

Suisse: Les assurances auto augmenteront en 2026, ce qu'on sait

«Mauvaise nouvelle pour les Suisses qui possèdent une voiture»

Les assurances des voitures risquent d'augmenter en 2026 en Suisse, selon les informations de Comparis.
11.11.2025, 00:3011.11.2025, 05:32

Il n'y a pas que les primes maladie qui augmentent chaque année, les assurances automobiles également. C'est, en tout cas, ce qu'annonce Comparis après s'être entretenu avec diverses sociétés d'assurance.

2026 devrait en effet voir une hausse globale des primes auto en Suisse. Le comparateur en ligne précise:

«Une enquête menée auprès de 13 grands assureurs automobiles suisses montre que les primes devraient à nouveau augmenter en 2026. Plusieurs assureurs, dont Generali, Zurich Suisse, Allianz, Postfinance, TCS et Bâloise, évoquent une inflation des sinistres.»

Car, à l'instar des coûts de la santé, les coûts de réparation des véhicules aussi ont récemment pris l'ascenseur, comme on vous l'écrivait il y a quelques semaines. Et Comparis le redit:

«Les réparations sont devenues nettement plus coûteuses en raison de la hausse des prix des pièces de rechange et des coûts de main-d’œuvre.»
On sait pourquoi les réparations de voitures coûtent toujours plus cher

Quelle hausse des assurances auto en 2026

Si les assureurs reconnaissent que les primes vont augmenter, une incertitude demeure: de combien? Harry Büsser, expert Argent à Comparis constate:

«De nombreux assureurs disent entre les lignes que les primes vont augmenter, mais ils évitent de préciser le volume ou l’ampleur des hausses.»

Alors que certains évoquent clairement une prochaine augmentation, comme Allianz, Generali, Zurich, Postfinance, le TCS ou la Bâloise, d'autres restent vagues et invoquent «des raisons liées au droit des cartels ou à la concurrence pour justifier leur incapacité à fournir des informations.»

Vous allez en France bientôt? Attention à cette loi

Même si le montant de la hausse est encore inconnu, il y aurait trois certitudes:

  1. Les primes augmenteront en 2026,
  2. la hausse des coûts moyens des sinistres en est la cause,
  3. les voitures les plus récentes sont les plus chères à réparer.

Comparis résume avec cette formule:

«Mauvaise nouvelle pour les détentrices et détenteurs de voitures»

(hun)

Plus d'articles sur les voitures
Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse
2
Voici qui possède les voitures les plus chères de Suisse
Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse
1
Le monstre d'Elon Musk n'est pas près de rouler en Suisse
Le Range Rover P550e, le roi de la sobriété
2
Le Range Rover P550e, le roi de la sobriété
de Jerome Marchon
Musk n'aurait pas dû se moquer de ces voitures chinoises
Musk n'aurait pas dû se moquer de ces voitures chinoises
de Oliver Wietlisbach
Thèmes
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
1 / 22
20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Face à la crise du crack, Lausanne paie des agents de sécurité privés
La Ville de Lausanne prend désormais à sa charge des agents pour sécuriser le périmètre de la Riponne durant la nuit. Une réponse contre les multiples agressions et autres incivilités qui ont marqué le quartier.
«Nous avons pu compter sur des agents de sécurité supplémentaires ce samedi», se réjouit Fabien Gehrig, l'un des trois patrons du club Le Folklor, à la Riponne. «Ils seront présents le jeudi, le vendredi et le samedi. Si on ouvre un mercredi, on peut également formuler une demande», précise le Lausannois.
L’article