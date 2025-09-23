Macron a été piégé par Trump sur un trottoir de New York
Après avoir reconnu l'Etat de Palestine dans une tribune aux Nations unies, Emmanuel Macron s'est retrouvé dans une impasse et n'a pas réussi à se frayer un chemin lundi soir dans les rues bondées de New York.
Pourquoi? Donald Trump faisait le beau et promenait sa cavalerie lors d'un cortège présidentiel.
C'est le média Brut qui a relayé l'information, images à l'appui.
Un policier, visiblement bien emprunté, s'adresse alors à Macron:
Emmanuel Macron dégaine dans la foulée son téléphone et sonne son homologue américain.
Mais Donald Trump n'allait pas arrêter sa petite parade nocturne et le président français est resté coincé au milieu des badauds. Ce sont donc les new-yorkais qui ont eu la bonne surprise de voir le chef d'Etat se dégourdir les jambes dans les rues de Manhattan, entouré de ses protecteurs.
C'est alors qu'un passant profite de l'aubaine pour capturer le moment. L'instant est si insolite que l'homme tente une approche risquée: un petit bisou sur le front d'Emmanuel Macron. La «French Connection», peut-être. L'équipe de sécurité tente de calmer la confiance du fan effronté, mais le chef d'Etat préfère ironiser: «C'était un bisou», lâche-t-il en laissant apparaître sa rangée de dents.
Tel le «King of New York», Emmanuel Macron continuera son bonhomme de chemin durant une trentaine de minutes pour arriver à son objectif et l'Ambassade de France. Heureusement que ce n'était pas un jour de pluie à New York. (svp)