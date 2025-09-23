ciel couvert12°
Emmanuel Macron

Macron a été bloqué par Trump dans les rues de New York

Emmanuel Macron a rencontré des fans dans les rues de New York.
La nuit appartient à Emmanuel Macron. Image: dr

Macron a été piégé par Trump sur un trottoir de New York

Emmanuel Macron était coincé, obligé de fouler les trottoirs de Manhattan pour regagner l'Ambassade de France. Dans son aventure, il a même reçu un petit bisou sur le front.
23.09.2025, 15:1923.09.2025, 15:19

Après avoir reconnu l'Etat de Palestine dans une tribune aux Nations unies, Emmanuel Macron s'est retrouvé dans une impasse et n'a pas réussi à se frayer un chemin lundi soir dans les rues bondées de New York.

Pourquoi? Donald Trump faisait le beau et promenait sa cavalerie lors d'un cortège présidentiel.

C'est le média Brut qui a relayé l'information, images à l'appui.

Un policier, visiblement bien emprunté, s'adresse alors à Macron:

«Je suis désolé Monsieur le président, tout est bloqué actuellement»
@brutofficiel

Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. 

♬ son original - Brut.

Emmanuel Macron dégaine dans la foulée son téléphone et sonne son homologue américain.

«Comment allez-vous? Devinez quoi, j’attends en ce moment dans la rue car tout est bloqué à cause de vous»

Mais Donald Trump n'allait pas arrêter sa petite parade nocturne et le président français est resté coincé au milieu des badauds. Ce sont donc les new-yorkais qui ont eu la bonne surprise de voir le chef d'Etat se dégourdir les jambes dans les rues de Manhattan, entouré de ses protecteurs.

C'est alors qu'un passant profite de l'aubaine pour capturer le moment. L'instant est si insolite que l'homme tente une approche risquée: un petit bisou sur le front d'Emmanuel Macron. La «French Connection», peut-être. L'équipe de sécurité tente de calmer la confiance du fan effronté, mais le chef d'Etat préfère ironiser: «C'était un bisou», lâche-t-il en laissant apparaître sa rangée de dents.

Tel le «King of New York», Emmanuel Macron continuera son bonhomme de chemin durant une trentaine de minutes pour arriver à son objectif et l'Ambassade de France. Heureusement que ce n'était pas un jour de pluie à New York. (svp)

