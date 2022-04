La candidate perdante, Marine Le Pen, a donné ce dimanche soir son discours de défaite. Elle a commencé par dire:

"Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays"

Néanmoins, la candidate a asséné:

"J'accepte le score des urnes"

dr

Avec plus de 40% des voix, le résultat représente en lui-même une éclatante victoire, indique la politicienne d'extrême droite qui rassure:

"Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur"

Elle estime que le résultat constitue le témoignage "d'une grande défiance du peuple français".

La présidente du RN promet, au vu des résultats, un "fort contre-pouvoir". Elle affirme que Macron ne fera rien. Elle dit poursuivre son engagement pour la France et les Françaises. La politicienne voit donc plus loin et prépare la suite: