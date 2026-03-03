Il a semblé tout aussi préoccupé par la déco que par le sort des soldats capture d'écran: nbc news

Ils veulent envoyer le fils de Trump faire la guerre en Iran

Un nouveau site internet satirique américain a une proposition radicale: Barron Trump devrait être mobilisé dans la guerre contre l’Iran.

Le 28 février, Israël a attaqué l’Iran avec le soutien de Washington. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei a péri dans la manœuvre. Six soldats américains sont également morts et 18 autres ont été blessés, tandis qu'au moins 555 Iraniens seraient décédés dans les frappes, selon le Croissant-Rouge. Donald Trump a déclaré sur NBC News dimanche:

«Nous nous attendons à des pertes dans ce genre de situation. Au final, ce sera un accord formidable pour le monde»

Il a aussi évoqué les rideaux derrière lui lors de sa conférence de presse.

Dans la foulée, Trump a été accusé de ne pas prendre au sérieux ses compatriotes disparus. De nombreux citoyens se demandent avec insistance si leur dirigeant aurait réagi différemment si son plus jeune fils avait été mobilisé.

«Dog bless Barron»

C’est dans ce contexte qu’a été lancé, le jour même de l’attaque, le site satirique DraftBarronTrump.com. Il réclame que Barron Trump, 19 ans, parte combattre contre l’Iran. Selon le quotidien britannique The Independent, l’initiative émane de Toby Morton, ancien auteur de la série South Park. Il utiliserait plusieurs sites satiriques pour troller ses victimes.

Une des images qui illustrent le site web. Image: DraftBarronTrump.com

On comprend dès la page d'accueil que le site n'est pas sérieux. On y lit en effet:

«L’Amérique est forte parce que ses dirigeants sont forts. Le président Trump le prouve chaque jour. Bien sûr, son fils Barron est plus que prêt à défendre le pays. Le service est un honneur. La force est héréditaire. Dog bless Barron»

Par cette formule, l'auteur détourne la célèbre expression «God bless America».

Dans la section A propos, le site recourt également à des images volontairement outrancières. Barron Trump y est présenté comme un héros resplendissant, tandis que son père apparaît assoupi. Le texte précise: «Ce site est dédié aux voix les plus fortes et les plus courageuses dans la guerre». Il serait donc juste de démontrer sa puissance à l’étranger pour prouver la force existante sur le territoire. Plus loin, on lit aussi:

«Si vous cherchez des gènes testés et approuvés, un courage inné et une détermination inébranlable, misez sur la famille Trump. Là ou le leadership commence»

Morceau choisi du fameux site. Image: https://www.draftbarrontrump.com/

«Je réfléchis beaucoup aux pancakes»

Le site utilise en outre de fausses citations attribuées au clan. Ainsi, le deuxième fils aîné de Donald Trump, Eric, aurait ainsi déclaré:

«Les gens disent toujours que je suis stupide, ce qui est totalement injuste, car je comprends énormément de choses aux pancakes. Les pancakes, c'est complexe. Il faut de la pâte, de la chaleur, le bon timing. Si on se précipite, on gâche tout. Je réfléchis beaucoup aux pancakes. Principalement à ça.»

Depuis la création du site, le hashtag #sendbarrontowar est en tendance sur X ainsi que sur Bluesky. «#SendBarron. Certainement un signe de solidarité avec nos troupes et de gratitude pour les sacrifices qu’elles consentent chaque jour», a par exemple écrit un usager de X. Un autre a commenté:

«Le président déclenche la Troisième Guerre mondiale depuis son country club, où prend du bon temps #SendBarron»

Pas la bonne carrure

L’enrôlement de Barron Trump dans cette guerre est, en réalité, quasiment impossible. D’une part, les Etats-Unis n’ont plus de service militaire obligatoire depuis 1973; d’autre part, une mobilisation devrait être approuvée à la fois par le président et par le Congrès. En outre, avec ses 2,06 mètres, Barron dépasse la taille maximale autorisée pour la plupart des unités des forces armées.

La question du service militaire reste néanmoins un sujet sensible pour la famille du milliardaire. Trump avait invoqué des excroissances osseuses au talon pour échapper à la conscription pendant la guerre du Vietnam. Un épisode qui lui a régulièrement valu des moqueries depuis son premier mandat.



