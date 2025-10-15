Un travailleur humanitaire attend sur un camion, à Rafah, le 12 octobre 2025. Keystone

L'ONU appelle Israël à ouvrir tous les points de passage vers Gaza

L'ONU a exhorté mercredi Israël à ouvrir tous les accès à Gaza à l'aide humanitaire alors que le processus d'échanges de dépouilles entre Israël et le Hamas se poursuit, malgré des retards, dans le cadre du cessez-le-feu.

Plus de «International»

Le président américain Donald Trump et plusieurs dirigeants étrangers ont signé lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte, une déclaration visant à cimenter l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires de l'ONU, doit se rendre jeudi au poste de Rafah, du côté égyptien de la frontière avec la bande de Gaza, fermé depuis plusieurs mois. Il veut qu'Israël ouvre «immédiatement» tous les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire.

«Nous voulons que cela se fasse maintenant, dans le cadre de cet accord» Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires de l'ONU

Tom Fletcher. Keystone

«Mais le véritable test de cet accord, c'est de voir des enfants nourris, des anesthésiques disponibles dans les hôpitaux pour soigner les patients, et des tentes au-dessus des têtes des gens», a dit Tom Fletcher.

«Nous voulons que tous les points de passage soient ouverts et que l'accès soit totalement libre. Nous devons pouvoir livrer de l'aide à grande échelle» Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires de l'ONU

Des camions remplis de matériel attendent pour entrer à Rafah, le 12 octobre 2025. Keystone

En début de journée, la radio-télévision publique israélienne KAN avait présenté la réouverture du point de passage de Rafah comme imminente. Mais cette porte d'entrée cruciale pour l'afflux de l'aide humanitaire qui attend du côté égyptien est restée fermée et une porte-parole du gouvernement israélien a ignoré une question sur le sujet mercredi lors d'une conférence de presse en ligne.

Rafah, un point clé

La réouverture de Rafah, est réclamée à cor et à cri par l'ONU et les grandes ONG alors que la bande de Gaza est en proie à un désastre humanitaire. Fin août, les Nations unies ont déclaré une famine dans plusieurs zones du petit territoire, ce que conteste Israël.

Israël autorise actuellement l'acheminement de l'aide humanitaire essentiellement via le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël, mais les organisations humanitaires se plaignent des lenteurs administratives et des contrôles de sécurité qui freinent l'arrivée des fournitures vitales.

Dans la bande de Gaza, des habitants affamés interceptent régulièrement les camions d'aide pour voler et stocker de la nourriture, ce qui empêche une distribution ordonnée vers les communautés les plus touchées, a indiqué mercredi une source humanitaire.

Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Israël a permis ces derniers jours l'entrée d'aide humanitaire et médicale, notamment de gaz de cuisine, pour la première fois depuis mars, ainsi que des tentes supplémentaires pour les déplacés, des fruits frais, de la viande congelée, de la farine ou des médicaments.

(ats/acu)