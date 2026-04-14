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UBS épinglée pour son financement d'entreprises minières polluantes

UBS épinglée pour son financement d'entreprises minières polluantes

UBS est sous le feu de la critique. Dans le viseur des organisations écologistes: le financement par la grande banque suisse d'activités jugées polluantes et «destructrices».
14.04.2026, 16:48
Das Logo der Bank UBS an einem Gebaeude fotografiert am Dienstag, 3. Januar 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Image: KEYSTONE

A la veille de l'assemblée générale d'UBS, l'organisation environnementale urgewald a critiqué la grande banque pour son financement d'entreprises du secteur minier. Celles-ci emploieraient des méthodes d'extraction du charbon destructrices. Glencore en ferait partie.

Selon ses directives en matière de durabilité et de risques climatiques, UBS ne finance pas les entreprises pratiquant le «Mountaintop Removal», rappelle mardi dans un communiqué urgewald. Il s'agit d'une méthode d'extraction du charbon extrêmement destructrice qui consiste à dynamiter des sommets entiers pour exposer les gisements sous-jacents.

Or, d'après les recherches de l'organisation, le numéro un bancaire suisse a été le principal bailleur de fonds de la multinationale zougoise Glencore entre 2022 et 2024. UBS lui a accordé plus de 800 millions de dollars, «malgré les conséquences environnementales importantes d'activités d'extraction minière au Canada».

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La filiale de Glencore, Elk Valley Resources exploite quatre mines dans la vallée de l'Elk, en Colombie-Britannique, près de la frontière avec la province voisine d'Alberta. Selon urgewald, des concentrations de sélénium atteignant jusqu'à 30 fois la norme locale ont été mesurées dans les rivières locales, affectant le développement des poissons. Ce sélénium provient des déblais issus des explosions, qui sont déversés dans les cours d'eau.

«Tant que Glencore maintiendra cette méthode d'exploitation brutale et ne présentera pas de plan crédible de sortie du charbon, UBS devrait exclure tout financement de la multinationale», conclut le communiqué. (ats/vz)

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