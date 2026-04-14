Le pape Léon XIV à Algers, lundi 13 avril 2026. Keystone

«Deux kamikazes se sont fait sauter» pendant la visite du pape

Un double attentat-suicide a eu lieu lundi à Blida, en Algérie. Au même moment, le pape Léon XIV était de passage dans le pays.

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Un double attentat-suicide a eu lieu lundi à Blida, à une quarantaine de kilomètres d'Alger où le pape Léon XIV effectuait une visite, selon une source occidentale informée du dossier à l'AFP mardi et d'après des images authentifiées par l'agence.

«D'une manière absolument catégorique, c'est attesté par des témoins, il y a eu deux incidents de sécurité hier après-midi à Blida, incidents à caractère terroriste», a déclaré cette source à l'AFP. «Deux kamikazes se sont fait sauter et sont morts», a-t-elle précisé, ajoutant que le bilan était pour l'heure inconnu.

Des images authentifiées mardi par l'AFP montrent deux corps dans la ville algérienne de Blida. De son côté, l'Union africaine (UA) a évoqué un double attentat avant de retirer son communiqué, car «basé sur des informations non corroborées par des sources officielles», a expliqué un porte-parole de l'UA à l'AFP.

Les médias locaux et les autorités algériennes n'ont pas communiqué à ce stade sur ces faits. La source occidentale a évoqué un possible troisième incident sécuritaire «près du stade de Blida mais il n'a pas été confirmé à ce stade».

Deux corps déchiquetés

Sur les images authentifiées par l'AFP, deux cadavres déchiquetés gisent au milieu de la chaussée, au croisement de la rue Palestine et du boulevard Mohamed Boudiaf, dans la ville de Blida, à une quarantaine de kilomètres au sud d'Alger, selon des images largement relayées sur les réseaux sociaux.

Sur ces vidéos, plusieurs personnes se rassemblent autour des corps, tandis que des passants les recouvrent à l'aide de draps, sous une pluie légère. Les dépouilles apparaissent fortement mutilées, sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude les circonstances de leur mort.

D'après les éléments visibles sur ces images, la scène se situe à proximité de plusieurs commerces et d'un commissariat.

En tournée africaine

Les vidéos ont été diffusées quelques heures après l'arrivée à Alger du pape Léon XIV, en visite historique dans le pays. Léon XIV a entamé lundi sa première tournée africaine en Algérie, où il a exhorté les autorités à «ne pas craindre» la participation populaire à la vie politique et économique et à promouvoir «une société civile vivante, dynamique et libre».

Il est attendu mardi à Annaba (est), ancienne Hippone, dont Saint Augustin fut l'évêque. Il y célèbrera une messe dans la basilique qui surplombe la ville.

Cérémonie du pape à la Basilique Notre-Dame d'Afrique, à Alger. Keystone

Le dernier attentat-suicide recensé en Algérie remonte à février 2020, contre une base de l'armée dans le sud du pays, tuant un militaire algérien près de la frontière avec le Mali. Le groupe Etat islamique (EI) avait alors revendiqué l'attaque. (jzs/afp)