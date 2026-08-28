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Cette mouche colonise l'Antarctique et ça inquiète

Trichocera maculipennis, mouche de l&#039;antarctique
La mouche Trichocera maculipennis est originaire de l'Arctique. Image: Marta Potocka/wikimedia commons

Cette mouche colonise l'Antarctique et ça inquiète

Originaires de l'originaire de l'Arctique, des colonies de mouches de l'espèce Trichocera maculipennis ont été observées dans des cavernes de la péninsule Antarctique, menaçant des espèces locales.
28.08.2026, 08:4128.08.2026, 08:41

Une mouche originaire de l'Arctique a été observée se reproduisant dans l'environnement naturel de la péninsule Antarctique, où son expansion pourrait menacer d'autres espèces de la région, alertent des scientifiques interrogés par l'AFP.

L'augmentation des températures due au changement climatique favorise, selon les experts, l'arrivée d'espèces invasives en Antarctique. D'après les Nations unies, la péninsule est l'une des régions qui s'est le plus réchauffée au cours du dernier demi-siècle, avec une hausse de près de 3°C.

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Une expédition de l'institut de recherche chilien Centro Internacional Cabo de Hornos a observé, lors du dernier été austral, entre décembre et mars, des colonies de mouches de l'espèce Trichocera maculipennis dans des cavernes, près de zones de nidification de manchots.

Introduite par des navires touristiques

Au cours des cinq dernières années, la présence de l'insecte avait déjà été signalée dans les égouts de bases scientifiques et militaires de l'Antarctique. Mais désormais, ces mouches «accomplissent leur cycle de vie dans un environnement naturel», explique le biologiste Hugo Benitez, qui dirige ces recherches.

Selon lui, l'insecte aurait été introduit en Antarctique par des navires touristiques, scientifiques ou militaires. «Le changement climatique augmente les chances (...) d'offrir un environnement plus propice à des espèces qui ne vivaient pas dans cet endroit», ajoute l'expert, dont les observations font partie d'une étude qui n'a pas encore été publiée.

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Le biologiste, qui étudie les espèces invasives depuis une décennie, avait déjà montré, dans une étude publiée en 2025 dans la revue scientifique Zoologischer Anzeiger, que cette mouche était en train de s'adapter à l'Antarctique.

Déstabilisation de l'écosystème

L'étude menée sur 294 spécimens, collectés dans quatre stations de l'Antarctique, a mis en évidence une diminution de la taille des ailes au fil du temps et des variations de leur forme. Selon le scientifique, la présence de larves dans le sol provoque une hausse imperceptible de la température, ce qui peut engendrer «une déstabilisation écosystémique de l'environnement».

«Les écosystèmes terrestres antarctiques comptent peu d'espèces (...). L'arrivée d'une espèce supplémentaire (...) pourrait avoir un impact assez significatif et, à ce titre, constitue un sujet de grande préoccupation», commente auprès de l'AFP Arlie McCarthy, chercheuse à l'Institut Helmholtz de biodiversité marine fonctionnelle au Danemark, non impliquée dans cette recherche. (jzs/ats/afp)

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