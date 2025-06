Un objet mystérieux dans l'espace clignote toutes les 44 minutes

Pulsars, magnétars et quasars

Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, elle laisse derrière elle une étoile à neutrons, un objet extrêmement dense contenant jusqu'à trois masses solaires concentrées dans un espace minuscule (environ 10 à 20 kilomètres de diamètre).



Un pulsar (contraction de l'anglais pulsating star) est une étoile à neutrons qui tourne très rapidement sur elle-même et possède un champ magnétique intense. Elle émet un faisceau de rayonnement étroit, semblable à celui d'un phare.



Un magnétar est un type particulier de pulsar, caractérisé par un champ magnétique exceptionnellement puissant – jusqu'à mille fois plus intense que celui des étoiles à neutrons ordinaires.



Un quasar (abréviation de l'anglais quasi-stellar radio source) n'est pas une étoile, mais le noyau extrêmement lumineux et actif d'une galaxie. Il abrite un trou noir supermassif qui engloutit d'énormes quantités de matière. Avant d'être absorbée, cette matière s'échauffe fortement, émettant un rayonnement intense. Les quasars comptent parmi les objets les plus lumineux de l'univers.