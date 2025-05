Abell S1063 est un amas massif de galaxies situé à 4,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Image: ESA/x

Avancée majeure pour enfin comprendre l'«aube cosmique»

Le télescope Webb a capturé une nouvelle image inédite de l'Univers profond. Elle dévoile des galaxies se formant dans son lointain passé.

Plus de «Société»

Le télescope spatial James Webb (JWST) a réalisé la vue «la plus profonde à ce jour» de l'Univers sur une seule cible, ont indiqué mardi le CNRS et l'agence spatiale européenne (ESA). L'image dévoile des galaxies se formant dans son lointain passé.

«Grâce à l'effet de lentille gravitationnelle, ces observations dévoilent les toutes premières galaxies et les premières étoiles qui se forment durant le premier milliard d'années de l'histoire de l'Univers», indique l'organisme de recherche français dans un communiqué.

La nouvelle image a nécessité plus de 120 heures d'observation, ce qui en fait la plus longue période durant laquelle le JWST s'est concentré sur une seule cible. Il s'agit également du «regard le plus profond de James Webb sur une cible unique à ce jour», selon l'ESA, ce qui en fait l'une des images les plus profondes jamais capturées de l'Univers.

Comprendre l'«aube cosmique»

Au centre lumineux de l'image, se trouve Abell S1063, un amas massif de galaxies, situé à 4,5 milliards d'années-lumière de la Terre. De tels objets célestes gigantesques peuvent courber la lumière d'objets situés derrière eux, créant une sorte de loupe cosmique appelée «lentille gravitationnelle». Ce sont les «arcs déformés» en rotation autour d'Abell S1063 qui intéressent les scientifiques, explique l'ESA dans son communiqué.

Comme regarder loin dans l'Univers revient aussi à remonter le temps, ils espèrent ainsi comprendre, comment se sont formées les premières galaxies, durant une période appelée l'«aube cosmique», lorsque l'Univers n'avait que quelques millions d'années. L'image comprend neuf prises de vues distinctes à différentes longueurs d'onde dans le proche infrarouge, selon l'ESA.

Depuis sa mise en service en 2022, le JWST a ouvert une nouvelle ère de découvertes scientifiques. Il a notamment révélé que les galaxies dans l'Univers primitif sont bien plus grandes que ce que les scientifiques imaginaient, soulevant des questions sur notre compréhension actuelle du cosmos. (jzs/ats)