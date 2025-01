Des scientifiques ont retrouvé la Tesla rouge d'Elon Musk

Un astéroïde s'est révélé être un objet artificiel peu après sa découverte. Le responsable de ce corps céleste est le milliardaire Elon Musk.

Un astéroïde signalé début janvier a été supprimé un jour plus tard de la base de données du Minor Planet Center (MPC). La raison: le corps céleste supposé est en fait la Tesla Roadster qu'Elon Musk a lancé dans l'espace en 2018, comme l'a indiqué le MPC. Le Minor Planet Center collecte et répertorie les petites planètes, les satellites et les comètes signalés entre autres par des astronomes amateurs.

Le 2 janvier, un astéroïde nommé 2018 CN41 a été ajouté à la base de données du MPC. Après avoir constaté qu'il s'agissait de la Tesla de Musk, désignée 2018-017A et déjà enregistrée, le prétendu nouvel astéroïde a été supprimé du registre.

Un bon coup de pub, et des déchets en plus sur notre tête. Image: SpaceX

Le MPC a expliqué que l'orbite déclarée de 2018 CN41 correspondait à celle de 2018-017A, connue pour être l'étage supérieur de «Falcon Heavy» avec la Tesla Roadster. La désignation 2018 CN41 sera donc supprimée, poursuit le communiqué.

La Tesla Roadster est dans l'espace depuis 2018

Le Contexte? Une action de relations publiques de Musk, qui n'est pas seulement le patron de Tesla et X, mais aussi de l'entreprise spatiale privée SpaceX. Lorsque sa fusée «Falcon Heavy» a dû être testée en 2018, Musk s'est séparé de son cabriolet et en a fait un chargement d'essai. Le véhicule n'a pas d'utilité scientifique.

La poupée de taille humaine «Starman», nommée d'après la chanson du même nom de David Bowie, a été montée sur le siège du conducteur de la Tesla. Un appareil intégré a joué en boucle un autre classique de Bowie jusqu'à ce que la batterie tombe en panne: «Space Oddity».

Mais le véhicule de Musk attire sans le vouloir l'attention sur un problème croissant dans l'espace: les débris spatiaux. Des millions de débris et de satellites hors d'usage volent autour de la Terre, et la tendance est à la hausse.

Selon les estimations de l'Agence spatiale européenne (ESA), il y a des dizaines de milliers de débris de plus de dix centimètres en orbite autour de la Terre. Le nombre total d'objets (y compris ceux dont la taille est inférieure à dix centimètres) est estimé à 330 millions.

