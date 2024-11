Elon Musk et Donald Trump, l'étonnante alliance. Leur lien? Une combinaison explosive d’intérêts politiques et économiques. Image: watson / dr

«Un voisin m'a fait une sale remarque»: peut-on encore rouler en Tesla?

Elon Musk et Donald Trump, les nouveaux amis inséparables, sont prêts à transformer l'Amérique de demain. Mais le patron de Tesla et le président élu seront-ils suivis par les amateurs de la fameuse voiture électrique? Rencontres avec des Romands, pas tous très à l'aise de «rouler grâce au milliardaire».

«Un voisin m'a fait une sale remarque récemment, comme quoi je finançais indirectement Trump en achetant Tesla», s'agace Alain. Ce commercial nyonnais a acheté sa Tesla il y a des années. «Before it was cool», sourit-il. Avant de reprendre son sérieux.

«La marque n'était pas autant associée aux délires mégalos de son patron. Pour moi, à l'époque, j'ai investi dans une excellente voiture électrique, point. Aujourd'hui, mon avis sur ce véhicule n'a pas changé»

C'est en revanche la déduction que font les gens à propos de ses valeurs en voyant son bolide qui le dérange. Alors il a pris les devants pour faire taire ses voisins: sur internet, il a commandé un autocollant annonçant la couleur.

«J'ai acheté ça avant qu'on sache qu'Elon est fou» Image: dr

Les stickers à coller sur sa voiture pour se distancer du trublion pullulent. Il suffit de taper «stickers tesla elon musk» sur Google pour tomber sur de nombreux sites proposant de tels pamphlets.

«Achetée avant qu'on sache tous qu'il est con»

Thibaut a, lui aussi, collé un tel sticker derrière sa Tesla. «Mais je ne regrette pas d'avoir acheté cette voiture. Elle est géniale.»

Une amitié de circonstances

Pour Elon Musk, la voiture est désormais électrique; Donald Trump, lui, préfère se moquer de ces bolides silencieux, bien trop propres pour mériter une place dans son programme politique. Mais les milliardaires, ces «amis» de circonstances, trouvent de quoi servir leurs propres ambitions dans cette drôle d'alliance. Et ça, de nombreux propriétaires de Tesla l’ont bien compris.

Si certains se fichent de ce qu’incarne le fantasque patron de l'entreprise de voitures électriques, d’autres regrettent l’achat d’un véhicule estampillé «Elon Musk».

«On ne peut plus acheter Tesla , c'est connoté»

Félix et Adrien, tous deux cadres dans des entreprises basées à Lausanne, ont longuement hésité à s'offrir une Tesla. «Pour l'utilisation qu'on a d'une voiture, une électrique aurait été parfaite», reconnaît Adrien. Mais les frasques et les propos transphobes du milliardaires ont eu raison du projet du couple.

«Son nom est associé à cette marque, difficile de "séparer l'œuvre de l'artiste", disons. A titre personnel, ça m'est égal de ce qu'on peut penser de moi en me voyant au voyant d'une Tesla. Mais je n'ai pas envie de "donner" mon argent à ce type, c'est tout.» Félix

Ils ont finalement renoncé à l'électrique. «Pour le moment, car aucune autre marque ne propose, aujourd'hui, de modèle qui nous plaît particulièrement», précise Félix.

Il est rejoint par Carmen. La jeune femme et son conjoint se sont renseignés sur les différentes voitures électriques. Mais le couple de Neuchâtelois a préféré partir sur deux petites citadines électriques plutôt qu'une Tesla. «Indépendamment du prix, c'est le fait que c'est trop connoté, pour moi», dit la spécialiste en marketing.

«C'est un peu comme la trottinette électrique, l'iqos et la doudoune sans manche. C'est la panoplie du jeune cadre dynamique. La Tesla, c'est pareil, sauf qu'en plus, c'est comme si on se collait un "I love Elon" sur le front... Non merci, je ne roule pas pour cet abruti»

Son conjoint, Felipe, à la tête d'une entreprise dans le bâtiment, est plus nuancé. «Je comprends, mais je ne partage pas cet avis. C'est comme pour Twitter, quand Elon Musk a racheté la boîte pour l'appeler X et en faire un réseau social où chacun peut dire tout et n'importe quoi, tout le monde a appelé au boycott. Au final, presque tout le monde y est encore...» Et de souligner qu'il est un peu facile de boycotter «quand on n'a pas les moyens!».

«On aurait pu s'offrir une Tesla, mais pour les trajets courts que l'on fait, l'un et l'autre, c'était de toute façon plus pertinent d'avoir deux petites voitures. Après, Carmen a une vision plus marketing de la question, peut-être que je ne me rends pas compte de la connotation que peut avoir une Tesla...»

Et de préciser que de toute façon, il ne trouve pas leurs formes particulièrement esthétiques.

« Touche pas à ma Tesla»

Ces discussions et réflexions à la sauce «pour ou contre Elon Musk?» font doucement rire Michel. Le Genevois précise ne pas être particulièrement fan du personnage, mais se fiche de savoir ce que le patron de Tesla peut bien dire ou penser. «Qu'on aime ou pas le bonhomme, ça n'est pas la question. Si posséder une de ses voitures signifie qu'on cautionne ou valide certaines de ses lubies... Il faudrait l'appliquer partout dans ce cas; boycottons les produits chinois par exemple...». A ses yeux, cette position est hypocrite:

« Avoir une Tesla, c'est soutenir Musk? N'importe quoi»

Pour lui, il s'agit «de débats stériles, de discussions de comptoir». «Et sous prétexte qu'il est fou, instable ou que sais-je, on doit l'empêcher d'aller dans l'espace avec SpaceX, aussi? Sans lui, la conquête spatiale serait encore en train de stagner», assène le Genevois.

«On serait encore en train de se féliciter d'avoir posé le pied sur la Lune... il y a plus de 50 ans.»

«Il a débarqué avec ses fusées et mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on déteste Elon Musk, peu importe: il pousse tous les fabricants automobiles à se renouveler, à se réinventer», conclut l'ingénieur. Qui continuera de rouler en Tesla «et sans un autocollant pour me dédouaner de quoi que ce soit».

