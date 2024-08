Nokia veut installer l'équipement radio sur un véhicule lunaire. image: Intuitive Machines/Nokia Bell Labs

Nokia va bâtir un réseau mobile sur la Lune

Dans les années à venir, la Nasa veut à nouveau envoyer des astronautes sur la Lune. Nokia y construira un réseau mobile comme sur Terre.

Steve Haak / t-online

Nokia veut construire le premier réseau mobiles (LTE) sur le satellite de la Terre. C'est ce qu'annonce le fabricant d'électronique dans un billet de blog. Les futurs astronautes devraient pouvoir communiquer par ce biais. Pour ce faire, Nokia a déclaré travailler avec le fabricant de combinaisons spatiales Axiom Space, qui souhaite intégrer la technologie de téléphonie mobile dans ses produits. Axiom Space a été chargé par l'agence spatiale américaine Nasa de développer les combinaisons spatiales pour les astronautes qui doivent se poser au pôle sud de la Lune dans le cadre des missions «Artemis».

C'est également là que sera installé le réseau de téléphonie mobile Nokia qui permettra aux astronautes d'échanger des vidéos HD en temps réel, de transmettre des données télémétriques depuis leurs combinaisons spatiales et de communiquer avec les contrôleurs de mission sur Terre.

La même technologie que sur Terre

Le Lunar Surface Communications System (LSCS) doit relier les combinaisons spatiales des astronautes au module d'atterrissage habité sur la Lune, à partir duquel il existe une liaison directe avec la Terre. Nokia l'affirme:

«Tout comme les astronautes ont besoin d'équipements de survie, de logement et de nourriture lors de ces missions, ils auront également besoin de réseaux pour communiquer entre eux et effectuer leur travail» Communication de Nokia

L'entreprise veut prouver que les mêmes technologies mobiles qui fonctionnent sur Terre peuvent répondre aux exigences accrues en matière de communication sur la Lune.

Nokia veut envoyer équipement fin 2024

L'équipement pour le réseau de téléphonie mobile devrait être envoyé sur la Lune à la fin de l'année lors d'une mission sans équipage. Ensuite, deux véhicules d'exploration lunaire devraient pouvoir communiquer par ce biais afin d'échanger des données télémétriques et de réaliser des vidéos en direct.

Plusieurs missions lunaires sont prévues dans le cadre du programme «Artemis», du nom de la déesse grecque de la Lune. Tout d'abord, une capsule spatiale habitée, «Artemis 2», doit faire le tour du satellite de la Terre. La mission a été reportée au début de l'année à septembre 2025 en raison de problèmes avec la fusée et le vaisseau spatial.

Une femme et une personne non blanche

Ensuite, au plus tard en 2028, une femme et une personne non blanche devraient pour la première fois se poser sur la Lune. L'Agence spatiale européenne (Esa) et les agences spatiales de plusieurs autres pays participent à «Artemis».

La dernière fois que des hommes ont marché sur la Lune, c'était lors de la mission «Apollo 17», il y a environ 50 ans. L'atterrissage avait eu lieu le 11 décembre 1972.