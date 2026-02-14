ciel couvert
Rubio annonce la volonté des États-Unis de restaurer l'ordre mondial

Rubio annonce la volonté des États-Unis de restaurer l'ordre mondial

Lors de la Conférence de Munich, Marco Rubio a affirmé que les États-Unis, sous Donald Trump, étaient prêts à mener la restauration de l'ordre mondial, tout en espérant agir aux côtés de l'Europe.
Marco Rubio
Marco RubioKeystone

Les Etats-Unis sous Donald Trump sont prêts à mener la «restauration» de l'ordre mondial, a affirmé samedi .

«Les États-Unis seront guidés par la vision d'un avenir aussi fier, souverain et vital que le passé de notre civilisation.»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio
«Et même si nous sommes prêts, si nécessaire, à agir seuls, nous préférons et espérons agir avec vous, nos amis ici en Europe.»

USA et Europe «faits pour être ensemble»

Les Etats-Unis et l'Europe sont «faits pour être ensemble», a déclaré samedi à Munich le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, un an après un discours incendiaire du vice-président JD Vance contre le vieux continent.

«Nous savons que le destin de l'Europe ne sera jamais sans rapport avec le nôtre.»

Il a ajouté devant la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), que les Etats-Unis seraient «toujours un enfant de l'Europe».

