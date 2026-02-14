Rubio annonce la volonté des États-Unis de restaurer l'ordre mondial
Lors de la Conférence de Munich, Marco Rubio a affirmé que les États-Unis, sous Donald Trump, étaient prêts à mener la restauration de l'ordre mondial, tout en espérant agir aux côtés de l'Europe.
Les Etats-Unis sous Donald Trump sont prêts à mener la «restauration» de l'ordre mondial, a affirmé samedi .
«Les États-Unis seront guidés par la vision d'un avenir aussi fier, souverain et vital que le passé de notre civilisation.»
«Et même si nous sommes prêts, si nécessaire, à agir seuls, nous préférons et espérons agir avec vous, nos amis ici en Europe.»
USA et Europe «faits pour être ensemble»
Les Etats-Unis et l'Europe sont «faits pour être ensemble», a déclaré samedi à Munich le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, un an après un discours incendiaire du vice-président JD Vance contre le vieux continent.
«Nous savons que le destin de l'Europe ne sera jamais sans rapport avec le nôtre.»
Il a ajouté devant la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), que les Etats-Unis seraient «toujours un enfant de l'Europe».
