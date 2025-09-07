brouillard14°
International
Espagne

Accident d'un car menant à l'aéroport de Barcelone, deux blessés

Barcelone: un car se renverse avec 63 passagers à bord

Un car reliant Lloret de Mar à l’aéroport de Barcelone s’est renversé dimanche, faisant deux blessés graves et plusieurs légers.
07.09.2025, 22:5407.09.2025, 22:54
GIF animéJouer au GIF
Images choc en Catalogne : un car rouge renversé près de Barcelone.Image: afp

Un car qui se rendait à l'aéroport de Barcelone a quitté l'autoroute dimanche et s'est renversé à environ 50 km de la capitale catalane, faisant deux blessés graves et plusieurs légers. C'est ce qu'ont annoncé les services d'urgence de la région.

Le car, qui assurait une liaison régulière entre la ville côtière de Lloret de Mar, à environ 70 km au nord de Barcelone, et l'aéroport de la deuxième ville d'Espagne, transportait des passagers espagnols et étrangers.

Dix personnes ont été hospitalisées: deux dans un état grave, une dans un état modéré et sept légèrement blessées, a précisé le Service d'urgence médicale (SEM) catalan. Les 53 autres personnes prises en charge par le SEM, de différentes nationalités, n'ont pas nécessité de transfert médical.

Que s'est-il passé?

L'accident s'est produit peu après midi lorsque l'autocar a quitté l'autoroute C-32 à hauteur de la commune de Santa Susanna, a indiqué le Service catalan de la circulation. Les images des services de secours montrent un bus rouge renversé sur le côté, parmi les arbres, près de l'autoroute très fréquentée.

Le véhicule a manqué un virage et quitté la route avant de tomber dans un talus, a déclaré à la presse le sous-inspecteur des pompiers Pep Colàs, estimant que la végétation a pu amortir la chute. «Cet accident aurait pu avoir des conséquences très graves, mais cela n'a pas été le cas», s'est réjoui Colàs, soulignant que lorsque les pompiers sont arrivés, les occupants avaient réussi à sortir du bus. Les causes de l'accident sont encore inconnues. (jah/ats)

