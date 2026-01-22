en partie ensoleillé-1°
Un train percute une grue: nouvel accident en Espagne

Un train de banlieue de la Renfe (image d&#039;illustration).
Un train de banlieue de la Renfe (image d'archives).Image: Renfe

Un train percute une grue: nouvel accident en Espagne

Un nouvel accident ferroviaire est survenu en Espagne, cette fois près de Carthagène. Plusieurs blessés sont à déplorer.
22.01.2026, 13:1822.01.2026, 14:09

Un train de banlieue a percuté une grue jeudi à la mi-journée près de Carthagène, dans le sud est de l'Espagne, faisant« plusieurs blessés légers», a annoncé la compagnie nationale ferroviaire Renfe.

Cet accident survient alors que la sécurité du système ferroviaire espagnol est sur la sellette depuis quelques jours en raison de deux accidents qui ont fait respectivement au moins 43 morts dimanche en Andalousie (sud) et un mort mardi en Catalogne (nord-est).

Espagne: cette photo pourrait expliquer la mort de 42 personnes

«Il y a plusieurs blessés légers et la circulation est interrompue entre Carthagène et Los Nietos. Une grue extérieure, qui n'est pas à nous, a cogné le train», a expliqué une porte-parole de la Renfe, précisant que le train n'avait pas déraillé.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol, Adif, a ensuite annoncé que le trafic avait repris, environ une heure et demie après l'accident.

En pleine nature

Les services de secours de la région ont confirmé avoir été contactés à 12h04 pour un accident survenu dans la localité d'Alumbres ayant fait «plusieurs blessés légers», sans pouvoir donner leur nombre exact.

Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir une rame de train composée d'un seul wagon blanc arrêtée en pleine voie, tandis que les pompiers et la police s'affairent tout autour, dans une zone en pleine nature. Ce train de banlieue appartient au réseau des Feve, acronyme pour Trains de voies ferrées étroites.

Appel à la grève

En à peine 48 heures, l'Espagne a été frappée par deux accidents ferroviaires mortels. Le premier a été la catastrophe ferroviaire d'Adamuz, en Andalousie (sud), où au moins 43 personnes sont mortes dimanche soir dans la collision de deux trains à grande vitesse, un drame dont les causes demeurent à ce jour un mystère. Le bilan reste provisoire, les sauveteurs cherchant d'éventuels autres corps dans l'amas de ferraille.

Deux jours après, en Catalogne, c'est un train de banlieue en direction de Barcelone (nord-est) qui a heurté mardi soir les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie près de la petite ville de Gelida en raison de fortes pluies, faisant un mort et cinq blessés graves.

Un mort dans une nouvelle catastrophe ferroviaire en Espagne

Dans ce contexte très tendu, le principal syndicat des conducteurs de train a appelé mercredi à une grève de trois jours, du 9 au 11 février, afin d'obtenir des mesures destinées à accroître la sécurité dans le transport ferroviaire. (jzs/afp)

