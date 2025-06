On connaît la cause de la panne massive qui a frappé l'Espagne

De plus en plus de retraités sont propriétaires et ça pose un problème

Gangs pédocriminels: Londres présente ses excuses aux victimes

Le gouvernement britannique a annoncé lundi une série de réformes pour «éradiquer le fléau» des gangs pédocriminels qui ont violé et exploité sexuellement des jeunes filles vulnérables. Il a présenté ses excuses aux milliers de victimes que les autorités n'ont pas su protéger.

Pendant plusieurs décennies, dans plusieurs villes d'Angleterre, des groupes d'hommes, pour beaucoup d'origine pakistanaise, s'en sont pris à des filles et des jeunes filles, pour la plupart blanches et issues de milieux défavorisés. Plus de cent hommes ont été condamnés et le nombre des victimes est évalué, depuis les années 1990, à plusieurs milliers.