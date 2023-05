Comment 20 espions ont mystérieusement fait naufrage sur un lac suisse

Opération de recherche sur le lac Majeur. Keystone

Un drame sur le lac Majeur a vu plusieurs personnes trouver la mort. Les victimes du naufrage? Un bataillon d'espions qui prenait du bon temps après avoir échangé des documents.

Un violent orage a fait chavirer une embarcation sur le lac Majeur, provoquant la mort tragique de quatre personnes. Dans les faits, pas moins d'une vingtaine d'individus ont été emportés par le vent et les vagues dans ce «tourbillon», comme l'a qualifié le président de la région Lombardie, Attilio Fontana

Les premiers éléments de l'enquête parlaient de touristes italiens et étrangers. Or, les gens qui se trouvaient sur ce bateau de seize mètres ne sont pas des personnalités lambdas.

De nombreux médias transalpins ont éclairé certaines zones d'ombre: une vingtaine d’espions ou anciens agents du renseignement italien et israélien, ainsi qu’une ressortissante russe étaient à bord. Les identités des morts ont aussi été révélées: il y a l'épouse du pilote, une Russe de 50 ans, mais figurent également les noms de Tiziana Barnobi et Claudio Alonzi, deux membres de l'Aise, le renseignement extérieur italien, et de Shimoni Erez, un retraité de 53 ans des forces de sécurité israéliennes et potentiellement passé par le Mossad.

Des espions italiens et israéliens pour échanger des documents

Selon le Corriere della Sera, une version non officielle donc, la semaine dernière, huit agents secrets du renseignement italien auraient rencontré treize espions israéliens pour échanger des documents.

Mais au retour: problème. Pris dans le trafic, les agents israéliens ratent leur avion et décident de prolonger les plaisirs de la Dolce Vita. L'occasion était toute trouvée pour fêter l'anniversaire d'un ancien collègue de Shimoni Erez.

De retour sur les rives du lac Majeur, les Israéliens décident de retrouver leurs homologues italiens pour manger une première fois sur la terre ferme, avant d'embarquer sur les eaux lombardes. Mais la sortie se gâte: l'orage et les grêlons viennent endommager le bateau; des vents de 100 km/h envoient ce petit monde dans le lac. Ils sont à quelques centaines de mètres du rivage.

Les survivants rapatriés à la hâte

Au moment du drame, les opérations de secours sont rapidement lancées; les hélicoptères tentent de survoler le secteur, mais elles sont rendues difficiles par les violentes rafales.

Des conditions météo qui auraient dû mettre la puce à l'oreille du skipper. Le procureur de Busto Arsizio a, d'ailleurs, ouvert une enquête pour naufrage par négligence, parlant d'une situation de navigation trop difficile et surtout un nombre de passagers supérieurs à la limite autorisée.

La police italienne veillait à l'entrée de la marina. Keystone

Après avoir rassemblé les quelques pièces du puzzle, les médias locaux évoquent que trois des quatre personnes retrouvées mortes participaient à la réunion qualifiée de top secrète. Surtout, après les interrogatoires des carabiniers et magistrats, les espions ont été rapatriés fissa à Tel-Aviv à bord d'un vol militaire, selon La Repubblica. Pour les agents transalpins hospitalisés, les services secrets ont été dépêchés «à la hâte aux urgences et dans les hôtels entre Sesto Calende et Malpensa, où il n'y a aucune trace de leur nuitée», selon le quotidien italien.

Sur les lieux du drame, le silence prédomine, les accès sont bloqués. Les autorités transalpines et israéliennes se terrent dans le silence, ajoutant un peu plus de sel et de trouble à cette affaire. (svp)