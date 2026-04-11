La maison du boss de ChatGPT a été attaquée

Fondateur de ChatGPT, Sam Altman a été visé par une attaque sur sa maison et des menaces sur ses bureaux. Keystone

Fondateur de ChatGPT, Sam Altman a été visé par une attaque sur sa maison et des menaces sur ses bureaux. Un suspect âgé de 20 ans a été arrêté.

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La luxueuse maison californienne de Sam Altman, patron d'OpenAI et fondateur de ChatGPT, a été touchée vendredi par un jet de cocktail Molotov, a annoncé l'entreprise américaine. Les bureaux du géant de l'IA ont également été menacés. Un suspect a été arrêté par la police. Selon OpenAI:

Tôt ce matin, quelqu'un a lancé un cocktail Molotov sur la maison de Sam Altman et a également proféré des menaces à notre siège de San Francisco. Nous sommes très reconnaissants de la rapidité avec laquelle la police est intervenue. (...) L'individu est en garde à vue et nous aidons les forces de l'ordre dans leur enquête»

Un jeune homme arrêté

Le suspect est un jeune homme de 20 ans, qui risque des poursuites pour, notamment, «tentative de meurtre» et «incendie criminel d'une propriété». La propriété de Sam Altman, dont la fortune est estimée à 3,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, est située dans le quartier très huppé de Russian Hill, l'un des secteurs les plus prisés de San Francisco, capitale mondiale de la tech.

Dans un rare billet sur son blog personnel, Sam Altman a confirmé l'incident et publié une photo de son mari et de leur bébé d'un an, affirmant espérer que cela «dissuade la prochaine personne» de commettre un tel acte.

Des décisions controversées

Le dirigeant en a profité pour défendre ses convictions, appelant à une «désescalade de la rhétorique et des méthodes», dans une allusion apparente aux critiques contre l'industrie de l'intelligence artificielle, qui suscite de vives inquiétudes.

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Sam Altman a pointé en premier un «article incendiaire à propos de moi il y a quelques jours». Lundi, le New Yorker a publié une longue enquête à charge sur sa gestion controversée d'OpenAI, intitulée «Sam Altman pourrait contrôler notre futur: peut-on lui faire confiance?».

OpenAI a récemment été choisie par le ministère américain de la Défense pour fournir certaines de ses technologies à l'armée américaine, tandis que son concurrent Anthropic a fait le choix de refuser les conditions d'utilisation imposées par le Pentagone. (btr/ats)