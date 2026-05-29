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Un juge ordonne à Trump de retirer son nom du Kennedy Center

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Donald Trump a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur.Keystone

Un juge ordonne à Trump de retirer son nom du Kennedy Center

Un juge fédéral américain a ordonné vendredi à Donald Trump de retirer son nom du Kennedy Center et a suspendu jusqu'à nouvel ordre la fermeture pour deux ans de la prestigieuse salle de spectacles.
29.05.2026, 22:1229.05.2026, 22:12

«La loi créant le Kennedy Center énonce de manière limpide qu'il doit être baptisé en hommage au président Kennedy et ne peut porter aucun autre nom officiel» sans décision du Congrès, conclut le juge Christopher Cooper.

Donald Trump, après avoir pris le contrôle de cette institution culturelle, a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy, sur décision du conseil d'administration dirigé par ses proches. (sda/ats/afp)

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