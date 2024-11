Shivon Zilis a déjà porté au moins trois enfants d'Elon Musk. Image: dr / keystone (montage watson)

Elon Musk offre son sperme

Il a déjà onze enfants de trois femmes différentes. Malgré tout, le milliardaire Elon Musk veut plus d'enfants. Il a fait une «offre» à une importante personnalité de la Silicon Valley et même à des inconnus rencontrés à un dîner.

Elon Musk aurait fait l'acquisition de plusieurs propriétés à Austin, au Texas, afin d'y accueillir sa famille grandissante. Après avoir déclaré ne pas désirer habiter dans une propriété fixe, il est devenu propriétaire d'au moins trois villas voisines dans un quartier aisé de la ville.

Il faut dire que le patron de Tesla et de SpaceX a de nombreux gamins qu'il faut bien loger: au total onze, enfantés avec trois femmes différentes, dont deux d'entre elles sont présentes à Austin. Pour loger tout ce beau monde, le magnat de la tech a acheté trois grandes maisons, tout en tentant de garder le secret autour des lieux — c'est raté.

Une maison toscane de plus de 1300m2 en plein cœur d'Austin, au Texas? Une autre villa de six chambres, qui vaut près de 35 millions de dollars? Cela ne coûte pas grand-chose pour le milliardaire. C'est le New York Times qui a enquêté sur ce qu'il nomme une «base secrète» pour sa famille élargie.

Deux enfants en parallèle

Dans une de ces maisons habite Shivon Zilis, un des cadres de Neuralink, sa société d'implants cérébraux. Elle a accouché de jumeaux après une fertilisation in vitro d'Elon Musk, alors que celui-ci attendait un autre enfant de sa compagne de l'époque, la chanteuse Grimes, via une gestation pour autrui.

Les deux enfants sont nés à quelques semaines d'intervalles, dans le même hôpital, alors que les deux mères ignoraient la grossesse de l'autre. Elon Musk n'est depuis plus en couple avec Grimes et en juin, il a indiqué avoir eu un troisième enfant avec Shivon Zilis.

La plupart des enfants du magnat ont d'ailleurs été conçus par insémination artificielle, une pratique à laquelle s'opposent pourtant de nombreux républicains. On rappelle qu'Elon Musk est un des soutiens les plus visibles dans la campagne présidentielle de Donald Trump.

La colistière de RFK Jr. dans le viseur

Mais pourquoi tant d'enfants? Comme le rappelle le quotidien de référence américain, la baisse de la natalité mondiale est une problématique qui hante le milliardaire de la tech. Sur le réseau X, il encourage ses supporters à faire autant d'enfants que possible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que lui-même met la main à la pâte.

Il aurait ainsi proposé à des amies et connaissances de... mettre sa semence à leur disposition. Parmi elles, Nicole Shanahan, une avocate de la Silicon Valley, a décliné l'offre en hiver 2022. Elle avait pourtant confirmé avoir couché avec Elon Musk lors d'une soirée festive où les deux avaient consommé de la kétamine, en 2021. Mais elle a déjà un enfant avec Sergei Brin, le cofondateur de Google.

Nicole Shanahan n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agissait de la colistière de Robert Francis Kennedy Jr dans sa course à la Maison-Blanche. Ancien démocrate, il est désormais un soutien de Donald Trump.

Proposition impromptue à un dîner

Ce n'est pas la seule occasion lors de laquelle Elon Musk a «proposé sa semence». Lors d'un dîner l'année dernière, le milliardaire avait déjà évoqué la possibilité d'un don de sperme à un couple ayant des problèmes de fertilité. Il se serait dit, selon plusieurs témoins à table, «heureux de pouvoir aider».

Il ne compterait toutefois pas arrêter ses propositions. Selon Rolling stone, le magnat continuerait de chercher des femmes désirant se reproduire avec lui. Les intéressées sont désormais au courant.

