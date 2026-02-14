Rubio critique l'inefficacité de l'ONU et appelle à une réforme

Lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, Marco Rubio a souligné que les Nations unies n'avaient pas répondu aux crises mondiales.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Keystone

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé samedi que les Nations unies n'avaient «joué pratiquement aucun rôle» dans la résolution des conflits, appelant à une réforme des institutions mondiales.

«Les Nations unies ont encore un énorme potentiel pour être un outil au service du bien dans le monde.» Marco Rubio

«Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'aujourd'hui, sur les questions les plus urgentes qui se posent à nous, elles n'ont pas de réponses et n'ont pratiquement joué aucun rôle. Elles n'ont pas pu résoudre la guerre à Gaza.»

Alors que le président américain Donald Trump a mis en place un «Conseil de paix» censé aider à résoudre les conflits.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi qu'il ne savait pas si la Russie était sérieuse dans sa volonté de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, alors que Washington fait pression pour un accord de paix rapide.

«Nous ne savons pas si les Russes sont sérieux dans leur volonté de mettre fin à la guerre»

Il a admis lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, alors qu'une prochaine série de pourparlers doivent se tenir la semaine prochaine à Genève. (dal/lb/cel/clp/pcl/afp)