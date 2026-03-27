Une nouvelle mobilisation nationale contre Trump va secouer les USA

Plus de 3000 rassemblements sont prévus samedi – un chiffre en hausse – dans les grandes villes et en zones rurales. Keystone

De Minneapolis à San Francisco, des milliers d’Américains sont appelés à manifester samedi contre Donald Trump lors d’une nouvelle journée de mobilisation nationale, portée par le mouvement «No Kings» et marquée par la présence de figures comme Bruce Springsteen et Bernie Sanders.

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Minneapolis, épicentre en début d'année de l'offensive anti-immigration de Donald Trump et de sa contestation populaire, est présentée comme le point névralgique samedi d'une troisième journée de mobilisation nationale contre le président américain en moins d'un an.

Bruce Springsteen, la légende américaine du rock, farouche critique de Donald Trump, y est attendu sur scène pour interpréter sa chanson «Streets of Minneapolis», écrite et enregistrée en 24 heures en hommage aux deux Américains tombés sous les balles d'agents fédéraux en pleine rue au cours des opérations massives de la police de l'immigration début 2026, Renée Good et Alex Pretti.

«Les habitants du Minnesota ont déjà prouvé qu'ils étaient prêts à défendre la démocratie par -20°C, alors samedi, ce sera du gâteau !» Les organisateurs locaux

Bernie Sanders, figure de la gauche américaine, est également annoncé.

Comme en juin et en octobre 2025, l'Amérique est appelée à descendre dans la rue par une coalition d'associations autour du cri de ralliement «No Kings» (Pas de rois), qui s'est affirmé comme le mouvement de contestation le plus important depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Les deux premières journées de mobilisation avaient rassemblé des millions de personnes à travers le pays.



Des milliers de rassemblements

Plus de 3000 rassemblements sont prévus samedi – un chiffre en hausse – dans les grandes villes, à New York, Chicago, Washington, ou encore San Francisco, mais aussi en banlieue et en zone rurale.

«Depuis la dernière fois que nous avons défilé, ce gouvernement nous a plongés davantage dans la guerre (...). Chez nous, nous avons vu des citoyens tués dans la rue par des forces militarisées. Nous avons vu des familles déchirées et des communautés d'immigrés prises pour cible», résume Naveed Shah, responsable de Common Defense, une association de vétérans de l'armée membre du collectif «No Kings».

«Tout ça de la main d'un homme qui veut gouverner comme un roi» Naveed Shah

«Ce qui a commencé en 2025 comme une unique journée de défiance s'est transformé en une résistance nationale au long cours contre la tyrannie. Notre mouvement pacifique n'a jamais été aussi puissant», écrit le mouvement. (mbr/ats)