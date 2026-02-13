assez ensoleillé
Etats-Unis: Fusillade à l'Université d'État de Caroline du Sud

Fusillade USA
La fusillade a eu lieu dans un appartement du complexe résidentiel étudiant (image d'illustration).Image: Shutterstock

Il y a eu une fusillade dans une université américaine

Une fusillade jeudi soir sur le campus de l'Université d'État de Caroline du Sud, aux Etats-Unis, a fait deux morts et un blessé.
13.02.2026, 09:1113.02.2026, 09:11

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade survenue jeudi soir sur le campus de l'Université d'Etat de Caroline du Sud, a indiqué l'établissement.

La fusillade, qui a eu lieu dans un appartement du complexe résidentiel étudiant, a entraîné un confinement du campus qui est resté en place plusieurs heures après les faits, selon un communiqué de presse de l'université. (sda/ats/afp)

