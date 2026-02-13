La fusillade a eu lieu dans un appartement du complexe résidentiel étudiant (image d'illustration). Image: Shutterstock

Il y a eu une fusillade dans une université américaine

Une fusillade jeudi soir sur le campus de l'Université d'État de Caroline du Sud, aux Etats-Unis, a fait deux morts et un blessé.

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade survenue jeudi soir sur le campus de l'Université d'Etat de Caroline du Sud, a indiqué l'établissement.

La fusillade, qui a eu lieu dans un appartement du complexe résidentiel étudiant, a entraîné un confinement du campus qui est resté en place plusieurs heures après les faits, selon un communiqué de presse de l'université. (sda/ats/afp)