Une explosion dans une usine du Tennessee fait 19 disparus
Une déflagration dans une usine d'explosifs située dans le sud des Etats-Unis a causé la disparition de 19 personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales.
«A l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que nous recherchons 19 personnes», a déclaré Chris Davis, shérif du comté de Humphreys, lors d'une conférence de presse sur l'explosion ayant détruit vendredi matin l'usine de l'entreprise Accurate Energetic Systems située à plus de 80 kilomètres de Nashville, la capitale du Tennessee.
Les secours peinent à accéder à la zone en raison de possibles explosions secondaires, ce qui retarde les opérations de sauvetage. L’origine du sinistre n’est pas encore déterminée, et les autorités fédérales se sont jointes à l’enquête. (max/afp)
