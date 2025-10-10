ciel clair10°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Etats-Unis: Une explosion dans une usine du Tennessee fait 19 disparus

Smoke fills the air as debris covers the ground and vehicles after a powerful blast ripped through a military explosives manufacturing plant in Hickman County, Tenn., on Friday, Oct. 10, 2025. (WTVF-T ...
Keystone

Une explosion dans une usine du Tennessee fait 19 disparus

Une déflagration dans une usine d'explosifs située dans le sud des Etats-Unis a causé la disparition de 19 personnes, ont annoncé vendredi les autorités locales.
10.10.2025, 21:4910.10.2025, 21:49

«A l'heure actuelle, nous pouvons confirmer que nous recherchons 19 personnes», a déclaré Chris Davis, shérif du comté de Humphreys, lors d'une conférence de presse sur l'explosion ayant détruit vendredi matin l'usine de l'entreprise Accurate Energetic Systems située à plus de 80 kilomètres de Nashville, la capitale du Tennessee.

Les secours peinent à accéder à la zone en raison de possibles explosions secondaires, ce qui retarde les opérations de sauvetage. L’origine du sinistre n’est pas encore déterminée, et les autorités fédérales se sont jointes à l’enquête. (max/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Ces ados new-yorkais vivent comme dans «Gossip Girl»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
Le cauchemar de Melania est de retour à la Maison-Blanche
Alors que les Fêtes de fin d'année se profilent à toute vitesse (oui oui, sorry!), la première dame doit à nouveau affronter le spectre d'une tâche qu'elle a en horreur: superviser les décorations de Noël de la Maison-Blanche.
C'est probablement LA corvée que Melania Trump avait le plus hâte de laisser derrière elle, à la fin du premier mandat de son mari: la tradition d'un semi-siècle des décorations de Noël. Un job pour lequel elle avait assumé son désamour en 2018 sur des bandes enregistrées, exhumées des archives deux ans plus tard.
L’article