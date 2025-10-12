bien ensoleillé12°
Reportage

Key West: en Mustang décapotable jusqu’au «paradis des gays»

La fameuse Overseas Highway se fait plus volontiers en Mustang qu'en Clio, mais après, c'est personnel.Image: margaux habert

J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»

Quitter le chaos de Miami pour filer en décapotable au bout du monde, c’est vivre le cliché américain à fond. Quatre heures de route, 42 ponts et un chapelet d’îles plus tard, me voilà à Key West: refuge pour la communauté LGBT+.
12.10.2025, 18:5912.10.2025, 18:59
Margaux Habert
Margaux Habert

Je quitte Miami au volant d’une Mustang décapotable qui brille presque autant que le soleil, déjà bouillant à 8 heures ce samedi matin. Cliché? Oui. Le rêve américain ou rien. Et avant que vous ne pensiez que les journalistes sont trop bien payés, sachez que ce petit caprice m’a coûté moins de 250 francs.

Je la rentabilise en me la racontant un peu, oui.Image: Margaux Habert

A mesure que je m’éloigne de la ville, les gratte-ciel disparaissent, remplacés par des palmiers et des stations-service à l’ancienne. La route s’allège, mes nerfs aussi. Direction Key West et ses influences cubaines, qu'on présente comme un havre de paix pour la communauté LGBT+.

Je traverse les petites villes où le temps semble s’être arrêté. Diners aux néons fatigués, lotissements sans charme, supermarchés gigantesques… Enfin, je laisse le béton de Homestead et Florida City derrière et m’enfonce dans le paysage verdoyant des Everglades.

HELL YEAH 🇺🇸
Alors que vous subissez les afres d’une météo de merde automnale, j’ai décidé de m’expatrier quelques semaines en Floride. Je vous raconte mes anecdotes de road trip afin que vous puissiez voyager par procuration, et moi, justifier mes notes de frais absurdes, genre «location Mustang» et «bouffe chez Hooters». Hell yeah!

Une route mythique et David Hasselhoff

L’horizon s’ouvre, me voilà sur l’Overseas Highway. Cette longue bande d’asphalte déroule ses quarante-deux ponts qui relient des dizaines d’îles. Comme un collier de perles jeté sur l’Atlantique à gauche, le golfe du Mexique, ou d’Amérique comme dirait l’autre, à droite.

Par moments, j’aperçois un pont délabré, rongé par la rouille. C’est l’ancienne voie de chemin de fer du début du XXᵉ siècle.

Sur la droite, là.Image: unsplash

A l’époque, on pouvait rejoindre Key West en train. Mais en 1935, un ouragan monstre ravage la ligne.

Depuis, ces vestiges, sorte de cicatrices de béton et de métal, beaux et laids à la fois, donnent à la route une aura mélancolique.Image: unsplash

Une Mustang et un tel décor appellent une bande-son à la hauteur; Jolene de Dolly Parton, Country Roads par David Hasselhoff... L’Amérique qu’on mérite, celle des routes interminables et du too much assumé.

Je file de Key en Key: Islamorada, terre promise des pêcheurs sportifs, Marathon et son ambiance familiale, Big Pine Key et ses cerfs nains endémiques.

C'est beau!Image: unsplash

Et enfin, Key West. La ville colorée se dévoile, avec ses maisons victoriennes en bois, les chaises sous les porches, les poulets qui traversent la route. Bienvenue au bout du monde, ou en tout cas, au bout de la Floride.

Les maisons envahies de bougainvilliers donnent l’impression de visiter une carte postale.Image: Margaux Habert

Le charme de l’île réside dans cette lenteur, cette douceur de vivre qui a séduit Hemingway lui-même, venu chercher ici un refuge face au vacarme du monde.

Les poules et les coqs vivent en liberté, ici, et sont des animaux protégés.Image: Margaux Habert

Des gays (et des) retraités

Key West est aussi un «paradis pour les gays». Dans le centre, les drapeaux arc-en-ciel sont omniprésents. Aux balcons, peints sur les vitrines, déclinés en mugs ou en slips moulants.

Des arc-en-ciel partout, vous dis-je.Image: Margaux Habert

Par curiosité, j’entre dans une boutique de slips en cuir et demande au vendeur pourquoi cette île, qui me semble tout de même passablement peuplée de retraités blancs un brin MAGA, affiche autant de couleurs.

On reste dans un Etat républicain, où le gouverneur Ron DeSantis a tenté, via son projet de loi surnommé «Don’t Say Gay», d’interdire l’évocation de l’homosexualité et de l’identité de genre dans les écoles. Pas vraiment le genre de climat qu’on imagine favorable à une telle liberté d’expression.

Il me sourit. «Vous savez, parmi ces retraités américains, il y en a beaucoup qui sont eux-mêmes gays.»

«Certains n’ont jamais fait leur coming out, mais ici, ils sont libres»
Le vendeur de slips en cuir

L'île est un échappatoire, où l’on vient chercher à la fois le soleil et l’anonymat bienveillant. Ici, on accepte tout le monde: les Cubains, les couples gays, les touristes. Sans oublier les retraités MAGA; ceux qui n’en pensent pas moins mais qui vous foutent la paix.

J’interroge des locaux dans la rue, ils me tiennent exactement le même discours. C’est d’ailleurs aussi le message affiché devant la St. Paul's Episcopal Church, l’une des églises de l'île.

«Dieu aime tout le monde. Sans exception.»Image: Margaux Habert

Devant le lieu de culte, un homme m'explique que c'est le «paradis des gays», ici.

«La communauté y est implantée depuis longtemps, c'est un endroit un peu spécial, Key West. C'est une République, les gens sont des rebelles depuis longtemps, ici.»
L'homme devant l'église

Il fait référence à l'indépendance de Key West; la création de la République de Conch le 23 avril 1982, une sécession fictive des Etats-Unis pour protester contre la police des frontières. Un «micro-Etat pour de faux» qui fait vendre de nombreux magnets aux touristes.

Après un crochet par la maison d’Hemingway et le Southernmost Point, une borne de près de quatre mètres qui rappelle qu’on se trouve au point le plus au sud des Etats-Unis...

La sculpture indique que l'on se trouve à moins de 150km de Cuba.Image: unsplash

... un incroyable sandwich cubain au porc, un «pan con lechón» et une part de Key lime pie, LE dessert local par excellence, il est temps de dire au revoir à cette parenthèse insulaire.

On vend un rein sans sourciller pour un tel gâteau.Image: Margaux Habert

En fin de journée, l’Overseas Highway s’offre une nouvelle mise en scène. Cette fois, le soleil tombe derrière moi.

Capote remise; j'en avais marre d'avoir les cheveux dans la tronche.Image: Margaux Habert

Summertime Sadness de Lana Del Rey fait vibrer l’habitacle. Rien que pour cette route d'île en île, le road trip au paradis des gays, des coqs libres et des sandwichs cubain, vaut le détour. Bonus si vous la faites en Mustang avec une playlist cliché.

