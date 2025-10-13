Jesper Brodin en 2019, lors de l'ouverture du premier magasin IKEA dans le centre de Paris. Image: Imago

Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU

Trois stratégies pour diriger le HCR: la Suissesse Christine Schraner Burgener compte sur sa carrière diplomatique et son réseau à l’ONU, l'ex-maire de Paris Anne Hidalgo sur son influence politique et Jesper Brodin sur son profil d’entrepreneur engagé pour Ikea.

Christoph Bernet / ch media

Plus de «International»

Christine Schraner Burgener a dirigé le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) jusqu'à fin 2024. La voilà désormais en lice pour une place prestigieuse aux Nations Unies. Agée de 62 ans, elle brigue le poste de Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), basé à Genève. Berne a officiellement soutenu sa candidature en décembre 2024.

L'Assemblée générale de l'ONU élira en novembre le successeur de l'Italien Filippo Grandi. Il quittera ses fonctions à la fin de l'année après presque dix ans. Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, jouera un rôle clé dans le processus de sélection, en proposant un candidat à l'approbation de l'Assemblée.

Des profils d'envergure internationale

Cette vacance suscite un intérêt considérable: selon une liste du département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) à laquelle nous avons a eu accès, dix autres dossiers ont été déposés avant la date limite fixée au 7 octobre, en plus de Schraner Burgener.

Deux noms de rayonnement international se distinguent: Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Jesper Brodin, le directeur de longue date d'Ingka, la holding derrière Ikea. Le grand patron a annoncé qu'il quitterait sa tête en novembre 2025.

Anne Hidalgo a gagné en notoriété à l'étranger ces derniers mois. Cependant, ses onze années à la Ville de Paris lui valent aujourd'hui des avis mitigés, et le soutien du président français Emmanuel Macron à la candidature de la socialiste serait plutôt tiède.

De nationalité suédoise, Jesper Brodin a passé plus de 30 ans chez Ikea. De l'avis général, il est un chef d'entreprise doté d'un sens politique aigu. Habitué du Forum de Davos, il s'est spécialisé dans la lutte contre le changement climatique et a lancé, en partenariat avec le HCR, un programme offrant à des milliers de réfugiés des emplois et des formations chez le géant du meuble.

Le ministère suédois des Affaires étrangères et Ingka Holding n'ont pas répondu à nos demandes concernant la candidature de leur compatriote.

Une candidate «solide» pour la Suisse

Selon le département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), Schraner Burgener amène avec elle une vaste expérience diplomatique, une capacité avérée à gérer les crises, une expertise en droit international et un solide réseau mondial. Bien que les autorités aient refusé de commenter ses chances, on sait néanmoins que: «La Suisse considère sa candidate comme une personnalité solide». Et de citer notamment son mandat d'envoyée spéciale des Nations unies au Myanmar de 2018 à 2021.

Christine Schraner Burgener Image: Keystone

Ce rôle pourrait bien constituer son atout majeur. António Guterres en personne l'avait désignée il y a sept ans. Selon des proches du dossier, le secrétaire général la tient en haute estime, la tutoie et aurait même son numéro de portable.

Dans l'ombre de Trump, des défis à la pelle

Richard Gowan est expert des Nations unies auprès de l'International Crisis Group. Il refuse de spéculer sur une quelconque issue. Qu'importe le résultat, le ou la nouvelle dirigeante du HCR se confrontera selon lui à «une situation financière cauchemardesque» et à «une période difficile».

Les Etats-Unis ont toujours été le plus grand donateur de l'agence, mais l'administration Trump a réduit les contributions de plus de moitié cette année. En conséquence, l'organisation a déjà été contrainte de supprimer 5000 emplois, soit plus d'un quart de ses effectifs.

Dans son discours à l'ONU en septembre, «Donald Trump a clairement exprimé son aversion pour tous les efforts déployés par les Nations unies pour aider les réfugiés et les migrants», explique Gowan. Washington fait également pression pour restreindre le droit d'asile. Le spécialiste poursuit:

«L'équipe de Trump y voit un moyen d'attiser les mouvements populistes au niveau national et international»

Il soupçonne Washington de multiplier les conflits avec le HCR et de réduire davantage les moyens alloués à l'avenir.

Contraintes financières et rôle des pays donateurs

On ignore encore quels critères le secrétaire général Guterres privilégiera au moment d'arrêter son choix. Les difficultés financières du Haut-Commissariat pourraient jouer en faveur de la maire parisienne, Anne Hidalgo, ou de l'ancien secrétaire d'Etat allemand Niels Annen, qui représentent tous deux des pays donateurs importants.

De même, la nécessité pour l'organisation de réduire ses coûts et de se restructurer pourrait profiter à Jesper Brodin, un dirigeant d'entreprise expérimenté originaire de Suède, autre Etat donateur clé. Ou encore à Matthew Crentsil, du Ghana, qui travaille depuis plus de trente ans pour le HCR. Celui-ci a mis en avant son expérience en tant que réformateur et collecteur de fonds au sein de l'agence.

Christine Schraner Burgener, en revanche, devrait miser sur son expérience diplomatique, ses relations internationales et ses liens étroits avec António Guterres.

Tous les profils en un coup d'œil

Christine Schraner Burgener , ancienne secrétaire d'Etat (Suisse)

, ancienne secrétaire d'Etat (Suisse) Jesper Brodin , PDG d'Ingka Holding (Suède)

, PDG d'Ingka Holding (Suède) Anne Hidalgo , maire de Paris (France)

, maire de Paris (France) Niels Annen , ancien secrétaire d'Etat (Allemagne)

, ancien secrétaire d'Etat (Allemagne) Szymon Holownia , président du Parlement (Pologne)

, président du Parlement (Pologne) Nicole de Moor , ancienne secrétaire d'Etat (Belgique)

, ancienne secrétaire d'Etat (Belgique) Ahmet Yildiz , ambassadeur auprès des Nations unies (Turquie)

, ambassadeur auprès des Nations unies (Turquie) Barham Salih , ancien président (Irak)

, ancien président (Irak) Arancha González Laya , ancienne ministre des Affaires étrangères (Espagne)

, ancienne ministre des Affaires étrangères (Espagne) Pekka Haavisto , ancien ministre des Affaires étrangères (Finlande)

, ancien ministre des Affaires étrangères (Finlande) Matthew Kwesi Crentsil, représentant du HCR en Ouganda (Ghana)

(Adaptation française: Valentine Zenker)