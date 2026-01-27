en partie ensoleillé-4°
Minneapolis: l'avocat Chris Madel retire sa candidature

December 1, 2025: Minneapolis attorney Chris Madel announces a GOP run for governor at his office in Minneapolis on Monday, Dec. 1, 2025. - ZUMAm67_ 20251201_zaf_m67_002 Copyright: xLeilaxNavidix
Chris Madel dénonce les arrestations à Minneapolis par la police de l'immigration.Image: www.imago-images.de

«Je ne peux pas regarder mes filles dans les yeux»: ce républicain se retire

Dénonçant les dérives de la police ICE à Minneapolis, l'avocat Chris Madel, connu pour défendre des agents des forces de l'ordre, renonce à sa candidature au poste de gouverneur de l'Etat du Minnesota.
27.01.2026, 06:1227.01.2026, 06:15

Un avocat qui a assisté juridiquement le policier de l'immigration américain qui a tué une femme au volant de sa voiture le 7 janvier à Minneapolis a annoncé lundi renoncer à briguer l'investiture républicaine au poste de gouverneur de l'Etat du Minnesota.

L'avocat Chris Madel, connu pour défendre notamment des agents des forces de l'ordre, explique dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux se désolidariser de la ligne de son parti, après la mort samedi d'un deuxième citoyen américain tué par la police fédérale à Minneapolis (nord).

Commentaire
L’Amérique a honte

«Je ne peux pas soutenir les représailles lancées par les républicains à l'échelle nationale contre les citoyens de notre Etat, ni me compter comme membre d'un parti qui le ferait», affirme-t-il, estimant que l'opération en cours à Minneapolis est allée trop loin.

«Des citoyens américains, en particulier ceux de couleur, vivent dans la peur», déplore-t-il, dénonçant l'arrestation de nombre d'entre eux à Minneapolis par la police de l'immigration (ICE):

«Je ne peux pas regarder mes filles dans les yeux et leur dire que je me présente comme républicain alors que des personnes d’origine hispanique ou asiatique sont contrôlées uniquement à cause de la couleur de leur peau. Ce n’est pas pour ça que je me suis engagé»

Malaise au Congrès

L'avocat s'est fait récemment connaître en apportant une assistance juridique à Jonathan Ross, l'agent d'ICE qui a tué par balles le 7 janvier Renee Good au volant de sa voiture, mais qui n'est visé par aucune poursuite pénale ni mesure disciplinaire.

Le retrait de Chris Madel illustre le malaise exprimé par des républicains, notamment des élus au Congrès, face à la politique adoptée par l'administration Trump pour lutter contre l'immigration.

«Je ne suis pas surprise par ces morts»: une Américaine de Suisse raconte

Le président Donald Trump en a fait une priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés. Mais de récents sondages montrent un rejet croissant par l'opinion de la manière dont cette politique est conduite. (jzs/ats)

