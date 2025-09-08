larges éclaircies17°
Voici la curieuse lettre que Trump aurait écrite à Epstein

La lettre a des formes de buste féminin.
keystone / dr

Voici la curieuse lettre que Trump aurait écrite à Epstein

Une missive aux formes de buste féminin qui lierait Donald Trump à Jeffrey Epstein a été rendue publique par des élus démocrates.
08.09.2025, 22:0808.09.2025, 22:16
Une lettre d’anniversaire que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein en 2003 a été rendue publique lundi par des élus démocrates. Le président américain en avait pourtant nié l’existence en juillet, en pleine controverse sur leurs liens.

La lettre qui lie Trump à Epstein, telle que publiée par plusieurs médias américains.
La lettre qui lie Trump à Epstein, telle que publiée par plusieurs médias américains.Image: dr

Obtenue par des élus démocrates de la Chambre des représentants, la lettre contient une esquisse de buste féminin accompagnée de citations attribuées tour à tour à Jeffrey Epstein, le financier mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, et à Donald Trump. Elle est signée par ce dernier, alors figure de la jet-set new-yorkaise comme Epstein.

Un échange imaginaire

Le texte de la missive représente un échange imaginaire entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, dans lequel le premier dit:

«Nous avons certaines choses en commun Jeffrey»

Ainsi que:

«Les énigmes ne vieillissent jamais, as-tu remarqué cela»

Avant de conclure:

«Joyeux anniversaire. Que chaque jour soit un autre merveilleux secret»

Selon le Wall Street Journal, qui avait le premier révélé en juillet l'existence de cette lettre, celle-ci a été envoyée par les légataires de Jeffrey Epstein à une commission du Congrès ayant exigé auprès d'eux d'obtenir de nombreux documents liés à l'affaire.

Après les révélations du quotidien américain, Donald Trump avait nié être l'auteur de la lettre et avait attaqué le «WSJ» pour diffamation, ainsi que son patron Rupert Murdoch, leur réclamant au moins 10 milliards de dollars de dommages-intérêts.

(ats/acu)

