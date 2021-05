«Ségrégation raciale» à l'Université de Columbia?

Branle-bas de combat à New York! En voulant célébrer les minorités, l'Université de Columbia est accusée de racisme et de démagogie par les conservateurs. Mais que se passe-t-il vraiment? On vous explique.

Réclamés depuis de nombreuses années par les étudiants, la grande université américaine a décidé d'organiser des événements célébrant l'identité ethnique, sexuelle et sociale de chacun.

Aux Etats-Unis, le média de droite, Fox News, a repris l'information et de nombreux conservateurs ont accusé l'Université de vouloir restaurer la ségrégation, en divisant les gens. Candace Owens, une des voix les plus fortes du mouvement, par ailleurs afro-américaine, a interpellé Columbia sur Twitter avec …