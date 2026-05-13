Sam Altman et Elon Musk. Image: getty images

«Culture toxique du mensonge»: Elon Musk attaque OpenAI

Un grand règlement de compte est en cours dans le secteur de la technologie. Elon Musk accuse Sam Altman d'avoir «trahi la vocation non lucrative d'OpenAI et détourné ses dons de départ». Explications.

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Le patron d'OpenAI Sam Altman a subi mardi les attaques répétées des avocats d'Elon Musk sur sa réputation d'insincérité, lors de son procès à d'Oakland, en Californie. Il s'est défendu d'avoir trahi la mission philanthropique du laboratoire d'IA derrière ChatGPT.

Initiateur de ce grand règlement de comptes du secteur de la technologie, Elon Musk accuse Sam Altman et ses cofondateurs d'avoir trahi la vocation non lucrative d'OpenAI et d'avoir détourné ses dons de départ – 38 millions de dollars – pour bâtir un champion mondial privé de l'intelligence artificielle (IA) générative.

Sam Altman, quatrième et dernier multimilliardaire à avoir témoigné dans cette affaire (après Musk, le directeur de Microsoft Satya Nadella et le président d'OpenAI Greg Brockman), a mené mardi un duel tendu avec l'avocat de Musk.

«Êtes-vous totalement digne de confiance?», attaque d'entrée l'avocat. «Je crois que oui», se crispe l'entrepreneur, conscient de sa réputation dans la Silicon Valley: admiré pour son brillant parcours d'investisseur, Sam Altman a été débarqué par surprise de la tête d'OpenAI en novembre 2023, jugé non transparent par son conseil d'administration.

Soutenu par les employés, il avait été réintégré cinq jours plus tard. Mais les témoignages l'accusant d'avoir instauré une «culture toxique du mensonge» chez OpenAI sont restés.

Riche coquille vide

«Dites-vous toujours la vérité?», le relance l'avocat, décidé à appuyer là où cela fait mal. «Je crois que je suis une personne sincère», lui répond Sam Altman. «Ce n'était pas ma question», presse l'avocat. Sam Altman marque une pause, la salle se fige:

«Je suis sûr qu'il m'est arrivé, à un moment de ma vie, de ne pas le faire» Sam Altman

En février 2023, cinq ans après le départ d'Elon Musk du conseil d'administration de la start-up, Sam Altman lui écrit: «Je ne pense pas qu'OpenAI aurait vu le jour sans vous». «J'ai changé de point de vue sur l'importance d'Elon», a-t-il expliqué mardi, justifiant ce SMS par la volonté de faire cesser les attaques publiques de son ancien protecteur, mû par la «jalousie» au moment de l'explosion mondiale de ChatGPT.

Avant ce contre-interrogatoire pesant, Sam Altman s'était défendu, guidé par son avocat, contre l'accusation d'avoir «volé une organisation caritative», le leitmotiv d'Elon Musk.

Près d'un milliard d'utilisateurs réguliers de ChatGPT et une entreprise valorisée à 850 milliards de dollars:

«Cela ne correspond pas à ma conception de ce que signifie détourner une organisation philanthropique» Sam Altman

La fondation d'origine, grâce au succès d'OpenAI, est accusée d'être une riche coquille vide, est devenue un actionnaire minoritaire de la structure commerciale.

Une IA «bénéfique pour l'humanité» ?

A l'été 2017, Elon Musk avait discuté en détail avec les cofondateurs d'un virage commercial d'OpenAI, indispensable pour lever les milliards nécessaires pour payer les ingénieurs et la puissance de calcul. Une victoire de la machine dans le jeu vidéo Dota2 venait de démontrer le potentiel, captant l'attention d'investisseurs.

A l'époque, raconte Sam Altman, Elon Musk réclame «90% des parts». «Il a adouci ensuite, mais c'était toujours une majorité» absolue et il «refusait de s'engager par écrit» à partager le pouvoir à terme. «Nous ne pensions pas que l'intelligence artificielle générale», un niveau hypothétique où l'IA dépasserait les capacités humaines, «devait être sous le contrôle d'une seule personne», a-t-il justifié.

Depuis l'assignation judiciaire d'Elon Musk en 2024, OpenAI dénonce une manoeuvre d'un concurrent revanchard, qui mène ses propres projets lucratifs d'IA avec xAI au sein de SpaceX, son géant spatial.

Au procès, entamé le 27 avril, le clan Musk a mis à mal la thèse de l'altruisme d'OpenAI, qui affiche toujours son ambition de développer une IA «bénéfique pour toute l'humanité». Le cofondateur, Greg Brockman, s'est fait malmener sur son journal personnel dans lequel il admettait vouloir «gagner de l'argent». Sa participation est désormais évaluée à 30 milliards de dollars.

Sam Altman détient lui des parts indirectes dans OpenAI, via d'autres entités. Il est aussi accusé de conflit d'intérêts par des procureurs républicains, pour ses parts dans plusieurs partenaires d'OpenAI.

Elon Musk exige le retour d'OpenAI à son statut de fondation, ce qui l'obligerait à renoncer à ses investisseurs privés, comme Microsoft, Amazon ou Softbank, essentiels dans la course mondiale à l'IA. Le jury est censé débuter ses délibérations après les plaidoiries jeudi. (ag/ats)