Gros fail sur CNews
La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé lundi saisir l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, après l'évocation à l'antenne de CNews par l'animateur Pascal Praud d'une fausse une de Closer où elle figurait aux côtés de l'ex-ministre Najat Vallaud-Belkacem.
«Sur CNews, Pascal Praud relaie en direct une fausse "une" de Closer générée par IA, sans la moindre vérification préalable. Face à la désinformation, nous sommes tous responsables, les médias en première ligne. Je saisis l'Arcom immédiatement», a écrit lundi soir Braun-Pivet sur X.
La séquence 👇
En réponse à ce message, également sur X, Pascal Praud a affirmé que Braun-Pivet avait «raison». Il a écrit:
Dans la séquence pointée du doigt par la présidente de l'Assemblée, lundi matin, l'animateur vedette diffuse à l'antenne une fausse une de Closer, montrant Braun-Pivet et l'ancienne ministre de l'Education socialiste Najat Vallaud-Belkacem, vêtues toutes les deux d'une veste et d'un pantalon en jean.
«Regardez les images, je ne ressemble pas à ça», s'offusque Braun-Pivet. «Aujourd'hui, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi fragile. Alors, dans ce contexte, la responsabilité des médias est immense. Informer, ce n'est pas que relayer. Informer, c'est vérifier», assène-t-elle.
Sur @CNEWS, Pascal Praud relaie en direct une fausse “une” de Closer générée par IA, sans la moindre vérification préalable.— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) May 4, 2026
Face à la désinformation, nous sommes tous responsables, les médias en première ligne. Je saisis l’Arcom immédiatement. pic.twitter.com/0Iq6WzJIE2
Braun-Pivet et Najat Vallaud-Belkacem ont été photographiées ensemble mercredi, en marge de la projection du film Woman, de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, selon l'entourage de la présidente. Braun-Pivet était vêtue d'un tailleur pantalon, selon cette source. (jzs/afp)